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CRONACA | 09 agosto 2026, 18:40

Accusa un malore durante lo spegnimento dell’incendio, soccorso un volontario AIB in alta Valsessera

L’uomo è stato poi portato in ospedale con l’elisoccorso in codice verde.

Accusa un malore durante lo spegnimento dell’incendio, soccorso un volontario AIB in alta Valsessera

Accusa un malore durante lo spegnimento dell’incendio, soccorso un volontario AIB in alta Valsessera

Non solo fiamme in alta Valsessera ma anche un intervento di soccorso. 

Stando alle prime ricostruzioni, un volontario dell’AIB avrebbe accusato un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento del rogo. Le cause del malessere sarebbero da attribuire alle elevate condizioni climatiche, unite alla fatica e allo sforzo nel contenere le fiamme sui versanti boschivi della zona. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 9 agosto.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso di Azienda Zero che, adottando tutte le cautele del caso, visto la presenza delle fiamme, è riuscito a caricarlo a bordo e condurlo al Pronto Soccorso in codice verde. Per l'occasione, sono state eseguite diverse verricellate molto lunghe per limitare l'effetto del flusso d'aria generato dal rotore che avrebbe potuto provocare la caduta di alberi o rami già indeboliti dalle fiamme o la riattivazione di eventuali focolai.

A bordo del mezzo il personale sanitario del 118 per la prima assistenza e un tecnico del Soccorso Alpino.

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g. c.

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