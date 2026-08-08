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CRONACA | 08 agosto 2026, 12:00

L’incendio non dà tregua in Valsessera, il vescovo Farinella a Coggiola per portare conforto a comunità e soccorritori FOTO

Sospese anche le attività al Santuario del Cavallero.

L’incendio non dà tregua in Valsessera, il vescovo Farinella a Coggiola per portare conforto a comunità e soccorritori (credit Diocesi di Biella)

L’incendio non dà tregua in Valsessera, il vescovo Farinella a Coggiola per portare conforto a comunità e soccorritori (credit Diocesi di Biella)

Il vescovo di Biella Roberto Farinella è giunto in visita a Coggiola nella mattinata di oggi, 8 agosto, per portare conforto e vicinanza alla popolazione e al personale impegnato nello spegnimento del vasto incendio che ha duramente colpito l’alta Valsessera. 

Dopo aver incontrato, assieme al diacono Federico Iacolino, i Vigili del Fuoco e gli AIB, da giorni in lotta contro le fiamme, Monsignor Farinella ha raggiunto il fronte dell’intervento facendosi spiegare la situazione, in compagnia del sindaco Paolo Setti in località Le Piane. Inoltre, il vescovo di Biella si è fermato nella chiesa parrocchiale di San Grato, in frazione Viera, per un momento dedicato al raccoglimento spirituale e alla preghiera. Proprio qui è stato allestito il campo base di coordinamento.

Prosegue, intanto, l’azione di contenimento del rogo che pare non abbia perso la sua intensità nonostante le precipitazioni delle scorse ore. Inoltre, diverse ore fa, l’associazione degli Amici del Cavallero ha comunicato sui propri canali social che sono state sospese tutte le attività in programma al Santuario in attesa che la situazione torni sotto controllo.

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g. c.

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