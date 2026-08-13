Il Città di Cossato sbarca nel Calcio a 5: iscrizione al campionato di Serie D

L’A.S.D. Città di Cossato amplia il proprio progetto sportivo con la nascita della squadra di Calcio a 5, che nella stagione 2026/2027 prenderà parte al Campionato di Serie D.
Si apre così un nuovo capitolo per la società blues, che continua a investire nello sviluppo della propria attività affiancando al calcio a 11 un progetto dedicato al futsal, con l’obiettivo di costruire una realtà competitiva e rappresentare i colori del Città di Cossato anche sui parquet piemontesi.
A guidare la formazione sarà Davide Romano, nel ruolo di allenatore. Al suo fianco il vice allenatore Singh Harjinder, mentre la preparazione dei portieri sarà affidata a Simone Pastorello.
La nascita della sezione Calcio a 5 rappresenta un ulteriore passo nell’evoluzione dell’A.S.D. Città di Cossato, con la volontà di offrire nuove opportunità ad atleti, tecnici e appassionati e di consolidare ulteriormente la presenza della società sul territorio.
Nei prossimi giorni saranno presentati i componenti della rosa che affronterà il prossimo Campionato di Serie D, dando ufficialmente il via alla nuova avventura sportiva con i colori blues.