Incendio in Valsessera: linee tagliafuoco e presidi vicino alle abitazioni VIDEO

Proseguono le operazioni di contenimento dell’incendio sul Monte Barone. Nel corso della giornata due Canadair e un elicottero hanno lavorato sui diversi fronti, mentre le squadre a terra presidiano le aree abitate.

A fare il punto è il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Biella, Fabio Callegari: "Due Canadair e un elicottero hanno operato sui diversi fronti. Abbiamo cercato di contenere il più possibile l’incendio con le forze in campo. I volontari AIB hanno realizzato una linea tagliafuoco nei tratti raggiungibili con i mezzi. L’accessibilità resta uno dei problemi principali, perché alcune zone possono essere raggiunte soltanto attraverso i sentieri. Dove è stato possibile arrivare, abbiamo impiegato le autobotti, bagnato le aree vicine alle case abitate e mantenuto il presidio. La situazione continua a evolversi".

La Prefettura resta in contatto con i sindaci dei territori coinvolti: "Da questa mattina sono stati aperti i Centri operativi comunali ed emesse le ordinanze di chiusura delle strade, per impedire l’accesso alla zona ai turisti e alle persone che abitano nelle poche baite vicine all’incendio. I provvedimenti operativi di competenza dei Comuni sono stati adottati", dichiara il viceprefetto aggiunto Veronica Carretto.

Una misura precauzionale riguarda anche una frazione di Coggiola: "Al momento non è assolutamente necessario evacuarla. Il sindaco sta però preallertando una decina di nuclei, affinché siano preparati qualora, soprattutto nelle ore notturne, quando non sarà più possibile intervenire con i mezzi aerei, si rendesse necessaria l’evacuazione", precisa Carretto.