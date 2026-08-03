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CRONACA | 03 agosto 2026, 14:30

Fulmine scatena un incendio in Valsessera: fiamme ad alta quota sulla Punta delle Camosce FOTO

Sul posto Vigili del Fuoco e personale AIB.

Fulmine scatena un incendio in Valsessera: fiamme ad alta quota sulla Punta delle Camosce

Fulmine scatena un incendio in Valsessera: fiamme ad alta quota sulla Punta delle Camosce

Un forte e intenso boato è stato avvertito dai gestori e dagli ospiti del Rifugio Monte Barone nella tarda mattinata di oggi, 3 agosto.  

A causarlo un fulmine che, giunto al suolo, ha innescato un incendio boschivo sul lato biellese della Punta delle Camosce. 

Sul posto sono intervenuti velocemente i Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone, assieme alle squadre AIB, per fare il punto della situazione. La zona è particolarmente impervia, tanto che è stato richiesto l’intervento di un mezzo aereo per arginare le fiamme. 

L’alta colonna di fumo è ora visibile a diversi chilometri di distanza, oltre ad esser stata immortalata da diversi visitatori e residenti della zona.

g. c.

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