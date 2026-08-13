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CULTURA E SPETTACOLI | 13 agosto 2026, 08:30

Piedicavallo riscopre il Medioevo biellese con “Bugella. Quattro storie medievali”

Piedicavallo riscopre il Medioevo biellese con “Bugella. Quattro storie medievali”

Piedicavallo riscopre il Medioevo biellese con “Bugella. Quattro storie medievali”

Nel pomeriggio di mercoledì 12 agosto, alla Biblioteca comunale «Nino Peraldo Bert» di Piedicavallo, piccola ma vivace realtà culturale del paese sostenuta dall’impegno di un gruppo di insostituibili volontari, si è tenuta la presentazione del volume Bugella. Quattro storie medievali.

Il libro raccoglie racconti ambientati nel Medioevo biellese, scritti da I Biblionauti, collettivo letterario biellese formato da Renata Bertero, Anna Boggero Prin, Giulio Pavignano e Riccardo Quaglia.

Numerosi gli appassionati che hanno preso parte all’appuntamento, concluso con la firma delle copie e con il gradito rinfresco offerto dalla Biblioteca.

Il volume è uscito in occasione delle celebrazioni per il 1200° anniversario della prima attestazione del toponimo Bugella, nome medievale di Biella, contenuta in un documento imperiale del luglio 826. L’opera sta riscuotendo un buon successo e sarà nuovamente al centro di un incontro il prossimo 29 agosto, a Candelo.

C.S., G. Ch.

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