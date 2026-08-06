Incendio in Valsessera, la pioggia non basta: operazioni ancora in corso FOTO

Proseguono anche oggi, giovedì 6 agosto, le operazioni di spegnimento e contenimento dell’incendio che interessa l’alta Valsessera, nel territorio di Coggiola.

Il rogo è divampato nel pomeriggio di lunedì 3 agosto, dopo la caduta di un fulmine tra la Bocchetta del Pissavacca e la Punta delle Camosce. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e volontari AIB, affiancati nei giorni successivi da Canadair ed elicottero. Le fiamme si sono estese su entrambi i versanti della montagna, mentre le forti raffiche di vento hanno complicato il lavoro delle squadre. Per ragioni di sicurezza è stato chiuso il sentiero G8, interessato anche dal rischio di caduta di pietre.

Nella notte, dal Rifugio Monte Barone è arrivato un primo segnale di sollievo: "Piove!!", hanno scritto i gestori sui social. Le precipitazioni, tuttavia, non sono state sufficienti a placare l’incendio e gli interventi continuano in un’area impervia e difficilmente accessibile. Le squadre di soccorso hanno presidiato le baite e il rifugio per tutta la notte, facendo il possibile per evitare il coinvolgimento di abitazioni e strutture in quota.

Secondo Meteo in Piemonte, nei prossimi 10-12 giorni le temperature dovrebbero rimanere sopra la media, con piogge complessivamente scarse. Temporanee fasi instabili e temporalesche, anche intense, sono attese nel fine settimana, ma al momento non si prevede un miglioramento duraturo. L’emergenza idrica e l’elevato rischio di incendi boschivi potrebbero quindi protrarsi ancora a lungo.