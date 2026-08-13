Controlli antidroga fra Biella e Candelo: denunciati due giovani

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Biella hanno portato a termine due distinte operazioni antidroga, concluse con due denunce e il sequestro di oltre 100 grammi di hashish.

La prima è scaturita dall’attività info-investigativa condotta dai militari della Sezione Operativa di Biella per individuare luoghi di spaccio. A seguito di alcune segnalazioni relative a movimenti sospetti in un condominio della città, sono stati predisposti specifici servizi che hanno consentito di riscontrare un insolito viavai.

Nel pomeriggio di venerdì 7 agosto i Carabinieri hanno quindi deciso di procedere con una perquisizione. Alcuni militari hanno suonato alla porta, identificandosi e chiedendo di aprire; pochi istanti dopo, i colleghi rimasti all’esterno per controllare la situazione hanno visto un giovane uscire di corsa sulla veranda e gettare dall’appartamento un sacchetto nel giardino sottostante. Una volta recuperato, all’interno sono stati trovati alcuni grammi di hashish. Sono stati inoltre acquisiti altri elementi di prova di un’attività di spaccio.

La seconda operazione risale alla serata di lunedì 10 agosto. Durante un servizio di pattugliamento, i Carabinieri della Stazione di Candelo hanno notato due ragazzi seduti su una panchina in un giardino pubblico. Alla vista dell’auto di servizio, uno dei due ha nascosto rapidamente qualcosa sotto i vestiti.

Durante il controllo i giovani sono apparsi particolarmente nervosi e i militari hanno avvertito un intenso odore di stupefacenti. La successiva perquisizione ha permesso di trovare, nascosti nella biancheria e in uno zaino a tracolla, quasi un etto di hashish suddiviso in panetti e dosi già confezionate, oltre a due bilancini elettronici di precisione, materiale per il confezionamento e diverse banconote di piccolo taglio.

I due giovani coinvolti nelle vicende, entrambi poco più che maggiorenni, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Biella per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata soltanto in caso di emissione di una sentenza irrevocabile di condanna, valendo fino a quel momento la presunzione di innocenza.