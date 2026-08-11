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CRONACA | 11 agosto 2026, 18:41

Incendi, due soccorsi ad alto rischio in Valsessera e nel Monferrato

È intervenuto in entrambi i casi il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte

Incendi, due soccorsi ad alto rischio in Valsessera e nel Monferrato

Incendi, due soccorsi ad alto rischio in Valsessera e nel Monferrato

Due operazioni estremamente delicate, domenica 9 agosto, per recuperare due persone infortunate durante lo spegnimento di incendi. Il primo ha accusato un malore in Valsessera (BI), il secondo è stato colpito dalla caduta di un albero nella zona di Mornese (AL).

È intervenuto in entrambi i casi il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, mentre la centrale operativa coordinava l'operazione con i Vigili del Fuoco per liberare gli spazi aerei dai mezzi (Canadair ed elicotteri) impegnati sugli incendi. I nostri tecnici hanno dovuto gestire verricellate molto lunghe evitando che il flusso d'aria generato dal rotore degli elicotteri alimentasse i focolai di fuoco e provocasse cadute di alberi e piante già indeboliti dalle fiamme.

Un grande ringraziamento per tutte le persone impegnate in scenari di elevata pericolosità!

c.s.Soccorso Alpino e Speleologico Piemonte - CNSAS, s.zo.

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