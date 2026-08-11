Incendi, due soccorsi ad alto rischio in Valsessera e nel Monferrato

Due operazioni estremamente delicate, domenica 9 agosto, per recuperare due persone infortunate durante lo spegnimento di incendi. Il primo ha accusato un malore in Valsessera (BI), il secondo è stato colpito dalla caduta di un albero nella zona di Mornese (AL).

È intervenuto in entrambi i casi il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, mentre la centrale operativa coordinava l'operazione con i Vigili del Fuoco per liberare gli spazi aerei dai mezzi (Canadair ed elicotteri) impegnati sugli incendi. I nostri tecnici hanno dovuto gestire verricellate molto lunghe evitando che il flusso d'aria generato dal rotore degli elicotteri alimentasse i focolai di fuoco e provocasse cadute di alberi e piante già indeboliti dalle fiamme.

Un grande ringraziamento per tutte le persone impegnate in scenari di elevata pericolosità!