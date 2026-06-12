Gli studenti meritevoli del Liceo Sella, serata di riconoscimenti FOTO

Più di 250 persone hanno affollato ieri sera il Museo Roccavilla per assistere alla premiazione degli studenti meritevoli del Liceo.

L’evento presentato dal Dirigente Gianluca Spagnolo è stato organizzato dalla professoressa Manuela Baretta, coordinata dai docenti delle diverse materie caratterizzanti i tre indirizzi dell’istituto, ed è stato allietato da intermezzi musicali del G. e Q. Sella Musiclab.

Sono state premiate con delle borse di studio interne le 10 alunne delle classi quinte che hanno svolto con merito le simulazioni della prima prova di maturità e le tre alunne del liceo classico per la simulazione della seconda prova di traduzione e analisi del testo.

Mentre hanno ottenuto un cospicuo riconoscimento economico dalla Camera di Commercio della Regione Piemonte Clotilde Gaida della VD e Aurora Veronese della VG che hanno svolto durante l’anno scolastico un progetto di FSL “Metaverso per la conoscenza dei luoghi” in collaborazione con il Politecnico di Torino.

Applausi per Agnese Travaglini della VM che si è classificata al terzo posto a livello nazionale ai “Campionati delle lingue e civiltà classiche” nella sezione Latino; applausi anche per Sara Maglioli della IVA terza a livello regionale agli stessi campionati, ma nella sezione Civiltà.

Sono stati dati riconoscimenti a tutti gli studenti che hanno ottenuto una certificazione linguistica in Spagnolo, Dele B2,in Francese Delf B2, in Inglese B2, C1 e C2, in Latino B1 e B2, in Greco A1, B1 e B2.

Tra i tanti eventi almeno due devono ancora essere ricordati.

Beatrice Magliola e e Pietro Pernici di IVB con Vittoria Varesano di VB si sono classificati primi alla sezione Testi antichi al concorso “Leggilo e raccontalo” al festival del classico per aver messo in scena la rappresentazione di Pluto di Aristofane.

Ania Masi, Alice Cassandrin, Alice Vota, di VF e Beatrice Casoli di VH con Giulia Fazzari, Matilde Granitzio di III F con Margherita Sella di IIIG si sono classificate prime al 45º concorso della regione Piemonte di “Storia contemporanea” e hanno vinto un viaggio premio a Ventotene.