Da un sogno nato a Biella prende strada il PizzAutoBus di Nico Acampora

All’inizio sembrava un sogno: portare a Biella il Concertozzo, l’evento di Elio e le Storie Tese nato per unire musica e impegno sociale, e costruire attorno a quell’occasione qualcosa che potesse lasciare un segno duraturo nel territorio.

Quel sogno è nato dall’iniziativa di Aldo Scebba, Vice Presidente dell’Associazione A.Gen.D.A., che già conosceva l’esperienza di PizzAut, e di Silvio Tosi, Consigliere dell’associazione. Insieme hanno iniziato a immaginare la possibilità di proporre il Concertozzo a Biella, lavorando con determinazione per trasformare un’intuizione in un progetto concreto.

Da lì è nato un percorso condiviso con il Sindaco di Biella Marzio Olivero e con l’Amministrazione comunale, che hanno creduto con convinzione nell’iniziativa. Aldo Scebba e Silvio Tosi hanno accompagnato il Sindaco a Monza per conoscere da vicino PizzAut e il progetto fondato da Nico Acampora. Da quell’incontro è partita la macchina organizzativa che ha portato il Concertozzo a Biella, anche grazie al contributo di Enrico Pesce, componente del Comitato Esecutivo di Cascina Oremo, che ha accompagnato il raccordo con l’ecosistema sociale del territorio.

Ma il risultato è andato oltre le aspettative iniziali. Da quel percorso, nato come un sogno e cresciuto grazie alla collaborazione tra persone, associazioni, istituzioni e realtà sociali, nasce oggi il food truck "PizzAutoBus Biella" che sarà gestito dalla Cooperativa Moolanén.

Moolanén è una giovane cooperativa di comunità, nata nell’ecosistema del Consorzio Sociale Il Filo da Tessere e collegata all’esperienza di Cascina Oremo, luogo educativo e sociale dedicato alla crescita, all’orientamento, allo sport, all’inclusione e alla valorizzazione dei talenti. Il suo obiettivo è sviluppare attività di ristorazione capaci di generare opportunità di lavoro e formazione, momenti di convivialità e promozione del territorio.

In questa prospettiva, il PizzAutoBus non sarà solo un food truck, ma un nuovo tassello di infrastruttura sociale per il Biellese: un progetto che unisce ristorazione, inclusione lavorativa e sviluppo di comunità, trasformando ogni servizio in un’occasione di incontro, competenza e valore condiviso.

Per Biella e per il Piemonte si tratta di un risultato importante: per la prima volta il modello PizzAutoBus esce dalle province lombarde e arriva in un nuovo territorio, creando occasioni concrete di formazione e lavoro per ragazze e ragazzi autistici.

Da oggi prende avvio il percorso di formazione dei giovani coinvolti a Cascina Oremo, primo passo per mettere presto su strada il food truck. Il PizzAutoBus Biella potrà così iniziare a raggiungere piazze, feste, manifestazioni, eventi pubblici e privati, portando nel territorio un messaggio semplice e diretto: mangiare bene e fare del bene.

L’entusiasmo è anche nelle parole di Nico Acampora, fondatore di PizzAut:"Biella, preparati: sta arrivando il PizzAutoBus! Per la prima volta usciamo dalle province lombarde e portiamo questa avventura in Piemonte. È un’avventura che mette le ruote e arriva in un territorio pronto a nutrire l’inclusione. Il PizzAutoBus Biella sarà un food truck, ma anche la testimonianza che un altro mondo è possibile. Adesso comincia il percorso di preparazione: formeremo la squadra, accenderemo i forni e, appena saremo pronti, porteremo nelle piazze, negli eventi e nelle aziende le pizze più buone della galassia conosciuta."

Il Sindaco di Biella, Marzio Olivero, dichiara: "Desidero esprimere un sincero ringraziamento a Salvatore Aldo Scebba, Silvio Tosi, Enrico Pesce, a Nico Acampora, alla Cooperativa Moolanén, a Cascina Oremo e a tutte le persone, le associazioni e le istituzioni che hanno creduto in questo progetto. Il PizzAutoBus Biella rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra pubblico e privato sociale possa trasformare un'idea in un'opportunità reale di inclusione, formazione e lavoro per tanti giovani. Come Amministrazione comunale abbiamo sostenuto fin dall'inizio questo percorso, convinti che investire nell'inclusione significhi investire nel futuro della nostra comunità. Siamo orgogliosi che Biella sia il primo territorio fuori dalla Lombardia ad accogliere questa esperienza, che saprà portare valore sociale e umano a tutto il nostro territorio."

Le prime uscite, le tappe e gli aggiornamenti del progetto saranno comunicati attraverso i canali social ufficiali Facebook e Instagram di PizzAutoBus Biella.