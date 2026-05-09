Il Terzo Paradiso della Domus rinasce nel vetro: ed è ancora collaborazione con il Liceo Sella FOTO

Prosegue la collaborazione tra il Liceo Sella indirizzo artistico di Biella e la Domus Laetitiae di Sagliano Micca, un legame consolidato negli anni e fondato sui valori dell’inclusione, della creatività e della condivisione.

"Artistico vuol dire espressione, inclusione, linguaggio non verbale, apertura verso il prossimo", spiega la professoressa Deborah Albini, referente del progetto.

Qualche anno fa, nel periodo successivo al Covid, era stato inaugurato il “Terzo Paradiso” in ceramica su lastre di pietra, collocate nel giardino della Domus. Un’opera significativa che, con il passare del tempo e a causa delle intemperie, ha però subito alcuni danneggiamenti. L'opera è visibile a tutti anche solo passando davanti alla struttura, ma le intemperie non le hanno lasciato scampo. Pioggia, neve, sole...hanno logorato i materiali. Da qui è nata l’idea di dare al progetto “una nuova veste”, utilizzando un materiale introdotto negli ultimi cinque anni nei laboratori di discipline plastiche del liceo: il vetro.

Dopo diversi incontri con Armona Pistoletto e Claudio Medda, il progetto è entrato nella sua fase operativa. La classe 5H plastico-pittorico ha effettuato un sopralluogo alla Domus, entrando in contatto con la realtà della struttura e cogliendone l’atmosfera e la bellezza.

Gli studenti hanno fotografato e reinterpretato graficamente alcuni scorci della struttura, trasformando poi le emozioni raccolte in opere realizzate con la tecnica della vetrofusione.

Un momento particolarmente significativo del percorso ha visto anche i ragazzi della Domus ospiti tra i banchi dei maturandi del Liceo Sella.

L’inaugurazione delle 48 formelle realizzate dagli studenti è in programma per il 22 maggio alle ore 10.30 presso la sede della Domus Laetitiae.