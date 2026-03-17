Al Liceo Sella di Biella torna la Notte Nazionale del Liceo Classico

Anche quest’anno il Liceo “G. e Q. Sella” aderisce alla Notte Nazionale del Liceo Classico: giunto alla sua dodicesima edizione, è un evento che si svolge in contemporanea nei Licei Classici di tutta Italia e che ha come finalità la promozione della cultura classica (greca e latina) nonché la valorizzazione del curricolo del Liceo Classico in tutta la sua complessità e versatilità. L’appuntamento è per venerdì 27 marzo 2026, dalle 18​.00 alle 24​.00, presso la sede di via Addis ​Abeba 20.

Ogni classe ha riflettuto sul tema proposto dal comitato nazionale, "Homo sum...", chiedendosi che cosa significhi essere uomini oggi e facendo dialogare i classici con le speranze e le inquietudini della contemporaneità: le risposte, con le loro diverse visioni del concetto di “humanitas”, saranno affidate a performance dai toni variegati che verranno riproposte più volte nel corso della serata.

Come è ormai tradizione infatti per una sera le porte del liceo cittadino si apriranno al pubblico che potrà girare tra le varie aule dell’istituto che si trasformeranno in piccoli spazi teatrali dove gli allievi proporranno le loro interpretazioni inedite, talvolta ironiche e talvolta più filologiche, sul tema spaziando tra gli antichi miti e gli autori più noti della letteratura, tra la filosofia e la storia senza dimenticare le arti e la scienza.



