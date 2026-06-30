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ATTUALITÀ | 30 giugno 2026, 11:20

Bando Spazio alla comunità, 425.500 euro messi in campo dalla Fondazione CR Biella

Bando Spazio alla comunità, 425.500 euro messi in campo dalla Fondazione CR Biella

Bando Spazio alla comunità, 425.500 euro messi in campo dalla Fondazione CR Biella

Ci sono luoghi che hanno visto crescere generazioni, accolto famiglie, costruito legami. Spazi che fanno parte della storia di una comunità e che, quando vengono restituiti ai cittadini, tornano a essere motori di incontro, solidarietà e partecipazione. È proprio questo lo spirito del bando "Spazio alla Comunità", promosso e sostenuto dalla Fondazione che quest'anno mette in campo 425.500 euro per sostenere progetti capaci di rafforzare i legami sociali e valorizzare i luoghi della vita comunitaria sul territorio.

Dalla riqualificazione di sedi di asili e saloni parrocchiali all'acquisto di pulmini per il trasporto di persone con disabilità o fragilità, passando per interventi di manutenzione e adeguamento di spazi associativi, il bando sostiene opere concrete che rendono le comunità più accoglienti, inclusive e vicine ai bisogni delle persone. Il bando, infatti, nasce con l'obiettivo di sostenere gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi nel rafforzare la propria capacità di risposta ai bisogni delle comunità, attraverso interventi concreti e duraturi. Per ciascun progetto era possibile richiedere un contributo fino a 15.000 euro.

Dietro ogni intervento sostenuto c'è un obiettivo preciso: favorire e incrementare forme di avvicinamento tra le comunità locali e gli enti attivi sui singoli territori; sostenere interventi funzionali alla realizzazione di azioni dirette ai destinatari finali; rafforzare i "luoghi del welfare", spazi fisici che generano interazioni tra le persone per sviluppo delle relazioni che promuovono forme di collaborazione della comunità e di sostegno reciproco.

Accanto ai benefici generati per le comunità locali, il bando continua a rappresentare un'importante occasione di sostegno all'economia biellese. Gli interventi di manutenzione e adeguamento degli immobili, così come l'acquisto di beni strumentali e automezzi necessari allo svolgimento delle attività, prevedono infatti il coinvolgimento delle imprese del territorio, contribuendo a creare valore diffuso per l'intera comunità.

Ogni comunità ha bisogno di luoghi in cui le persone possano incontrarsi, costruire relazioni e sentirsi parte di qualcosa di condiviso. - afferma il Presidente Michele Colombo - Con questo bando la Fondazione ha voluto sostenere gli enti che ogni giorno animano questi spazi e li rendono punti di riferimento per la collettività. Crediamo che prendersi cura dei luoghi significhi, prima di tutto, prendersi cura delle persone che li vivono. È da qui che nascono legami più forti, nuove opportunità per i giovani e una comunità più coesa e capace di guardare al futuro”.

Di seguito l’elenco completo dei contributi deliberati, che racconta la varietà e la concretezza dei progetti sostenuti sul territorio:

Bando Spazio alla Comunità

€ 15.000,00     Associazione di Volontariato Delfino Onlus di Diritto – Valdilana (Bi), per la realizzazione del progetto Giletti Rinasce 2026;

€ 15.000,00     Biella Next Asd – Biella, per la realizzazione del progetto Il Quinto Tempo - foresteria diurna per giovani atleti e spazio di incontro intergenerazionale presso la sede del Gruppo Alpini di Vigliano Biellese;

€ 15.000,00     Fondazione Amos Più Obiettivo Salute Ets – Santhià (Vc), per l’acquisto di un nuovo apparecchio per ecografie di precisione;

€ 15.000,00     Associazione Pacefuturo Odv – Pettinengo (BI), per la realizzazione del progetto The space: un luogo di comunità e scambio di saperi;

€ 14.000,00     Fondazione Asilo Infantile Biella Piano – Biella, per la realizzazione del progetto Piccoli passi: rigeneriamo gli spazi per far fiorire la comunità e generare futuro;

€ 13.500,00     Diversamente Chef Aps - Occhieppo Inferiore (Bi), per la realizzazione del progetto Pensata per includere - creata per sorprendere;

€ 12.000,00     Asilo Infantile Emma Frassati – Pollone (Bi), per la realizzazione del progetto Crescere insieme – nuovi spazi educativi per bambini, famiglie e comunità;

€ 12.000,00     Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese – Grugliasco (BI), per la ristrutturazione della rete radio dell'area Valle Cervo per passaggio al sistema digitale;

€ 12.000,00     Parrocchia S. Eusebio Prete – Pollone (Bi), per la realizzazione del progetto Pollone – Magneaz andata e ritorno. RiGeneriamo relazioni;

€ 12.000,00     La Scuola delle Terrecotte – Ronco Biellese (BI), per la realizzazione del progetto Laboratorio accogliente: sistemazione nuova sede;

€ 12.000,00     Croce Rossa Italiana - Comitato Di Biella Odv – Biella, per la realizzazione del progetto Un pulmino per migliorare i servizi per la comunità;

€ 12.000,00     Scuola Materna Lorenzo Cucco – Biella, per la realizzazione del progetto Più belli, più sicuri, più accoglienti;

€ 12.000,00     Fondazione Samaritani della Madonna di Oropa Ente Filantropico Ets – Biella, per la realizzazione del progetto Una comunità di speranza e accoglienza;

€ 12.000,00     Amici Di Bagneri "Enrica Simone" Odv – Biella, per la realizzazione del progetto Bagneri sempre più accogliente per tutte le generazioni “– Lotto 2 (2026/27);

 € 12.000,00    Parrocchia San Germano – Tollegno (Bi), per la realizzazione del progetto Rialmosso: casa della Comunità tollegnese;

€ 12.000,00     Zumaglia Pensieri Circolari Aps Auser Ets – Zumaglia (Bi), per la realizzazione del progetto Il centro che unisce. Riqualificazione della sede Auser di Zumaglia per la comunità e l’invecchiamento attivo;

€ 12.000,00     Fondazione A. E. Cerino Zegna Impresa Sociale – Biella, per la realizzazione del progetto L’Ambiente che cura: realizzare spazi di vita;

€ 12.000,00     Croce Blu Italia Odv Ets – Biella, per la realizzazione del progetto Rigenerare uno spazio di comunità per il volontariato e la solidarietà;

€ 11.000,00     Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Ets/Aps – Biella, per la realizzazione del progetto Spazio alla mobilità;

€ 10.000,00     Gruppo Ricreativo Rifugio La Sella – Valdilana (Bi), per la realizzazione del progetto Riscaldiamo il rifugio;

€ 9.500,00       Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori (LILT) Associazione di Biella Ets – Biella, per la realizzazione del progetto Cura e innovazione: un nuovo passo per l’Hospice di Biella;

€ 9.500,00       Parrocchia di S. Stefano - Occhieppo Superiore (Bi), per la realizzazione del progetto Un pulmino per due;

€ 8.000,00       Parrocchia di San Bartolomeo in Vigellio – Salussola (BI), per la realizzazione del progetto Una finestra sul mondo;

€ 7.500,00       A.I.A.S. - Sezione di Biella e del Biellese APS – Gaglianico (BI), per la realizzazione del progetto Miglioriamo La Nostra Casa;

€ 7.500,00       Parrocchia di S. Lorenzo – Verrone (BI), per la realizzazione del progetto Quel calore che scalda il cuore

€ 7.500,00       Gattopoli Made In Biella Odv – Biella, per la realizzazione del progetto A piedi nudi e zampe pulite (un ambiente protetto per l’incontro tra animali recuperati e persone fragili);

€ 7.500,00       Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII – Rimini, per la realizzazione del progetto Casa-famiglia San Michele: cura, prossimità e comunità;

€ 7.500,00       Pro Loco Mosso Aps – Valdilana (Bi), per la realizzazione del progetto La casa del presepe e delle opportunità;

€ 7.500,00       Parrocchia di Sant'Eusebio Vescovo – Valdilana (BI), per la realizzazione del progetto Oratorio... per tutti, con tutti!;

€ 7.500,00       Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri – Biella, per la sistemazione dell’auditorium;

€ 7.000,00       A.S.A. Associazione Scuola Aperta Odv – Biella, per la realizzazione del progetto Nuova linfa per la rinascita dei PC;

€ 6.500,00       Sci-Abile Montagna Senza Barriere ODV – Biella, per la realizzazione del progetto Lo sci per tutti, l'attrezzo indispensabile è il Dualski;

€ 6.000,00       Associazione Consapevolmente Milano, per la realizzazione del progetto MINO10. Spazio rigenerativo di comunità;

€ 5.500,00       U.B.A. Unione Biellese Astrofili Aps – Occhieppo Inferiore (BI), per l’aggiornamento della strumentazione dell'Osservatorio Astronomico UBA;

€ 5.500,00       Associazione pro Casa di Riposo di Brusnengo Onlus – Brusnengo (Bi), per la realizzazione del progetto Snoezelen senza confini: il benessere che unisce RSA e territorio;

€ 5.500,00       Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Ponzone Biellese – Valdilana (BI), per la realizzazione del progetto Un cuore caldo per Ponzone;

€ 5.000,00       A.R.C.I. Amici di Bornasco – Sala Biellese (BI), per la realizzazione del progetto Hub Bornasco: manutenzione e beni strumentali per il welfare locale;

€ 5.000,00       Parrocchia San Giorgio – Zimone (Bi), per lo studio e predisposizione per intervento di riqualificazione dell'impianto termico Fase1;

€ 5.000,00       Oratorio e Circolo La Vetta Anspi Aps Ets – Mongrando (BI), per la realizzazione del progetto Rinnoviamo la cucina e favoriamo la socializzazione;

€ 5.000,00       Fondazione Emanuele Cacherano di Bricherasio – Roppolo (Bi), per la realizzazione di laboratori educativi, culturali e sociali per la comunità;

€ 5.000,00       Osservatorio Astronomico Cavaglià Aps – Torino, per la realizzazione del progetto Orientamento tra terra e cielo;

€ 4.500,00       Parrocchia di San Grato – Biella, per la realizzazione del progetto Un oratorio sempre bello (e sicuro!);

€ 4.500,00       Parrocchia di S. Michele – Ronco Biellese (BI), per il recupero locali parrocchiali per attività di integrazione comunitaria;

€ 3.500,00       Comitato Giochi Intercomunali – Vallanzengo (Bi), per la realizzazione del progetto Sport, Scuola e Comunità attrezzature condivise per crescere insieme;

€ 3.500,00       Associazione Facimus Famiglie Vigliano – Vigliano Biellese (Bi), per la realizzazione del progetto Facile entrare, facile partecipare;

€ 3.000,00       Servizio Sociale Volontario – Odv – Lessolo (TO), per la realizzazione del progetto Presidio San Rocco: Hub di Sicurezza Territoriale e Inclusione Sociale;

€ 3.000,00       Squadra Aib e Pc di Bioglio Odv -Bioglio (Bi), per la realizzazione del progetto Rinnovare per evolversi;

€ 3.000,00       Pro Loco di Croce Mosso – Valdilana (BI), per l’adeguamento della struttura alle vigenti normative in ambito di sicurezza;

€ 3.000,00       Parrocchia San Lorenzo – Mongrando (Bi), per la realizzazione del progetto Casa San Lorenzo – secondo passo…;

€ 2.000,00       Associazione Turistica Pro Loco di Sala Biellese E Bornasco – Sala Biellese (BI), per la realizzazione del progetto un presidio inclusivo per Sala Biellese: abbattimento barriere architettoniche e adeguamento servizi igienici della Pro Loco;

€ 1.500,00       Bilug - Biella Linux User Group – Biella, per la riqualificazione dello spazio di comunità in Piazza XXV aprile in Biella Chiavazza;

€ 1.000,00       Terra Promessa Odv – Cossato (Bi), per la realizzazione del progetto Semi di futuro.

Approfondimenti progettuali

€ 13.500,00     Diversamente Chef Aps - Occhieppo Inferiore (Bi), per la realizzazione del progetto Pensata per includere - creata per sorprendere;

“Diversamente chef è una Aps nata nel febbraio 2021 con lo scopo di organizzare corsi e laboratori didattici per i ragazzi  "diversamente abili" e promuovere iniziative mirate alla cura ed al sostegno della persona disabile al fine di favorirne l'integrazione sociale ed ambientale.
I ragazzi, per mettere in campo le competenze acquisite, sono supportati dalla guida preziosa e gratuita di una insegnante di cucina, da volontari e dai genitori stessi.
Ogni settimana si trovano per sperimentare piatti che poi vengono da loro stessi consumati e giudicati.
A chiamata partecipano ad eventi con la preparazione di buffet, aperitivi, pranzi o cene, il cui ricavato viene usato per il sostentamento dell'associazione come divise, attrezzature e tutta quella parte burocratica da parte di professionisti che l'attività richiede. I contributi erogati dalla Fondazione verranno utilizzati per l’allestimento della nuova sede che ci è stata donata”. Dichiara Maria Rosa Carlino Presidente di Diversamente Chef Aps

€ 15.000,00     Associazione Pacefuturo Odv – Pettinengo (BI), per la realizzazione del progetto The space: un luogo di comunità e scambio di saperi;

Il progetto The sPACE nasce dalla riqualificazione di un edificio inutilizzato da anni, concesso gratuitamente a Pacefuturo dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pettinengo. Una volta ristrutturato, lo spazio ospiterà un centro diurno per anziani, un servizio di accompagnamento alla mobilità verso Biella e posti letto temporanei per persone autosufficienti in situazioni di emergenza abitativa. Il modello è quello di un welfare generativo: gli anziani non saranno semplici fruitori dei servizi, ma protagonisti attivi, coinvolti insieme a giovani del territorio e ai richiedenti asilo accolti nei progetti di Pacefuturo, in un'ottica di scambio intergenerazionale e interculturale.

"Questo bando ci permette di restituire vita a uno spazio che da anni aspettava una nuova funzione, trasformandolo in un luogo di incontro, cura e dignità per gli anziani del nostro territorio," ha dichiarato Andrea Trivero, direttore di Pacefuturo. "Il sostegno di Fondazione CRB è il passo decisivo che ci consente di avviare il nostro nuovo progetto dedicato agli anziani. Ora possiamo costruire, insieme al Comune di Pettinengo, una comunità che si prende cura e che non lascia indietro nessuno"

Grazie al contributo di Fondazione CRB, Pacefuturo potrà avviare gli interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico necessari a rendere lo spazio funzionale e sicuro, ponendo le basi per l'attivazione dei servizi previsti già dal primo anno di attività.

€ 12.000,00     Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese – Grugliasco (BI), per la ristrutturazione della rete radio dell'area Valle Cervo per passaggio al sistema digitale;

“Il progetto prevede il passaggio dalla rete radio analogica a quella digitale per il Soccorso Alpino Biellese, un cambiamento fondamentale per garantire la continuità e l’efficacia delle operazioni di emergenza in montagna. – spiega Marco Foglietti delegato per la XXII Delegazione Biellese CNSAS-. L’introduzione dei nuovi terminali consentirà comunicazioni più chiare e affidabili tra centrale operativa, squadre e mezzi di soccorso, oltre alla geolocalizzazione in tempo reale degli operatori, aumentando significativamente il livello di sicurezza.

Un aspetto innovativo è la possibilità, per gli utenti della montagna dotati di appositi dispositivi, di utilizzare il Canale E, un canale di emergenza pubblico e gratuito attivo anche senza copertura telefonica, che permette di trasmettere voce e posizione GPS.

Il progetto mira quindi a rendere gli interventi più rapidi, coordinati ed efficaci, migliorando la sicurezza dell’intero territorio e coinvolgendo attivamente comunità ed enti locali nella diffusione e nel supporto dell’iniziativa.

c. s. Fondazione CR Biella g. c.

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