Aurora Marcon: la 15enne biellese che sogna di diventare Carabiniera a Cavallo FOTO e VIDEO

Aurora Marcon, giovane biellese di Vallanzengo, coltiva un sogno dall’età di sei anni. Oggi ne ha quindici, ma dal momento in cui salì per la prima volta in sella a un pony non ha mai smesso di pensare ai cavalli. Da allora il desiderio è cresciuto insieme a lei e oggi è maturo il sogno di diventare Carabiniera a Cavallo.

Ad accogliere Aurora, il Colonnello Marco Giacometti, comandante provinciale dei Carabinieri di Biella, e il maresciallo ordinario Ilaria Garizio, in servizio nel Reggimento Carabinieri a Cavallo e originaria di Verrone. L’incontro si è tenuto al maneggio, dove la ragazza ha conosciuto Achille, baio maremmano, fedele collaboratore dell’Arma.

Aurora ha potuto osservare da vicino la quotidianità del Reggimento: un'esperienza che le ha permesso di conoscere da vicino il reparto che sogna di raggiungere, rafforzando la sua determinazione. “Continua a credere nel tuo sogno, perseverare e impegnarti fino in fondo – consiglia il maresciallo Garizio alla giovane aspirante – Così, sono certa, riuscirai a raggiungere l’obiettivo sperato!”

L'immagine più diffusa dei Carabinieri a Cavallo è legata alle rievocazioni storiche e ai caroselli: immagine vera, ma soltanto parziale. Biella è una delle poche province italiane in cui i Carabinieri a Cavallo operano con questa frequenza, anche grazie al sostegno della Prefettura nell'ambito del coordinamento tra le forze di polizia.