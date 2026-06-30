Partecipazione a Piedicavallo per la passeggiata guidata tra antiche rogge e vicende storiche della Valle Cervo FOTO

La cerimonia di apertura del nuovo Ponte di Fontanamora è stata l’occasione per (ri)scoprire i luoghi suggestivi e le antiche vicende storiche dell’alta Valle Cervo.

Quasi 70 visitatori, arrivati anche da fuori provincia, hanno raggiunto il Parco Ravere di Piedicavallo per prendere parte al tour guidato della storica rassegna “La Valle dell’Acqua”, che da anni valorizza e diffonde la cultura di queste zone. Diverse le tappe in programma della passeggiata, andata in scena sabato scorso, 27 giugno, che hanno richiamato l’attenzione dei partecipanti.

Come ad esempio, la “roggia focolare”, ossia l'antico canale (1666) che portava l'acqua (prelevata sul torrente Mologna) da Piedicavallo alla parte bassa della frazione di Montesinaro. Grande interesse ha suscitato anche la visita al mulino del borgo che, in tempi antichi, oltre a macinare il frumento, era utilizzato per la produzione dell’energia elettrica tanto che l’abitato di Piedicavallo era uno dei pochi centri della provincia con l’illuminazione pubblica ad inizio ‘900.

Il giro si è poi concluso con il passaggio sul Ponte del Valier, recentemente ricostruito dopo l’alluvione del 2020. Dopo una bella foto di gruppo, la comitiva ha fatto ritorno nel centro di Piedicavallo con la promessa di ritrovarsi per altri futuri appuntamenti.