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SPORT | 25 giugno 2026, 12:33

Tasinato-Bagolin al Rally Lana Storico: debutto sulla Peugeot 309 Gruppo A

Correranno con il numero 74

Tasinato-Bagolin al Rally Lana Storico: debutto sulla Peugeot 309 Gruppo A

Tasinato-Bagolin al Rally Lana Storico: debutto sulla Peugeot 309 Gruppo A

Dopo il ritiro forzato al Rally delle Valli Ossolane, disputato il 13 e 14 giugno, a causa di un guasto tecnico, l'equipaggio formato da Pier Angelo Tasinato ed Ermes Bagolin è pronto a tornare in gara. Lo farà nel fine settimana sulle strade di casa del Rally Lana Storico di Biella, una delle competizioni più attese della stagione.

Per l'occasione, Tasinato e Bagolin saranno al via su una Peugeot 309 Gruppo A, vettura che utilizzeranno per la prima volta, con il numero 74.  "La macchina arriverà domani e non avremo praticamente il tempo di provarla – racconta Tasinato –. La testeremo direttamente in gara. È da due anni che non corriamo sulle strade di casa e c'è tanta voglia di tornare".

Grande entusiasmo anche per il ritorno al Rally Lana Storico, una gara particolarmente sentita dagli equipaggi locali. "Correre in casa è sempre bello. Le prove speciali sono splendide, anche se farà molto caldo e ci sarà da soffrire. Però gareggiare davanti al proprio pubblico ha sempre un fascino particolare. L'emozione di correre sulle strade di casa c'è sempre".

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s.zo.

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