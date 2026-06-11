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SPORT | 11 giugno 2026, 16:18

Tasinato al 62° Rally Valli Ossolane

Lo scorso maggio il team aveva gareggiato al Rally Valle d’Aosta

Tasinato al 62° Rally Valli Ossolane

Tasinato al 62° Rally Valli Ossolane

Seconda prova di campionato della stagione nel fine settimana per il pilota biellese Pierangelo Tasinato, questa volta impegnato sulle strade della provincia del Verbano Cusio Ossola nel 62° Rally Valli Ossolane. Al suo fianco sabato 13 e domenica 14 giugno ci sarà  il navigatore Ermes Bagolin. 

A bordo della Skoda Fabia RS del Team Miele i due biellesi si cimenteranno in una prova che già conoscono. Tasinato e Bagolin avevano già partecipato anche l'anno passato al Valli Ossolane che avevano chiuso al 37º assoluto.

"Il percorso lo conosciamo - spiega Tasinato - , ci manca solo una prova nuova che è stata inserita in questa nuova edizione. Siamo pronti, speriamo di trovare buone condizioni sia del terreno che dal punto di vista climatico. Grazie a tutti gli sponsor che ci seguono e che credono in noi".

Lo scorso maggio il team aveva gareggiato al Rally Valle d’Aosta dove la pioggia aveva reso molto difficile la gestione della vettura e aveva imposto il ritiro all'equipaggio biellese. 

s.zo.

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