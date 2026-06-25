Walking football, l’Italia conquista l’argento alla Uefa Euro Cup 2026 FOTO

Una pagina storica per il calcio camminato italiano. La prima Nazionale Italiana di Walking Football conquista una straordinaria medaglia d’argento alla UEFA Walking Football EURO Cup 2026, la prima competizione ufficiale di categoria organizzata dalla UEFA attraverso la sua Divisione Sostenibilità (Social and Environmental Sustainability).

Presso il Colovray Sports Centre di Nyon, la selezione azzurra allestita dalla Lega Nazionale Dilettanti si è arresa soltanto nella finalissima contro la Croazia, abile a spuntarla ai calci di rigore per 5-4 dopo una sfida di altissimo livello. Un percorso da assoluti protagonisti per l'Italia, inserita in un parterre internazionale che ha visto la partecipazione di altre sette nazioni: Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Portogallo, Scozia, Spagna e i neo-campioni della Croazia.

L’evento si inquadra nella policy 'Salute e Benessere' della Strategia di Sostenibilità Sociale e Ambientale di UEFA e FIGC, volta a promuovere un calcio inclusivo e accessibile a tutte le età. Il format del torneo prevedeva infatti squadre miste composte rigorosamente da 9 giocatori (4 donne over 55/60 e 5 uomini over 60) in modalità "6 contro 6".

L'ossatura della Nazionale italiana ha visto una forte trazione piemontese, specchio dell'eccellente lavoro svolto dal Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta (pioniere in Italia con un campionato in costante crescita che punta ai 25 club per la prossima stagione), supportata dall'importante contributo del Comitato Regionale Toscana.

I protagonisti dell'impresa, guidati dal tecnico Luigi Martinoli e dal team manager biellese Roberto Boglietti, sono stati: Francesca Benigno, Paola D'Angieri, Maria Cristina Kilan, Mara Perino, Ciro Cofano, Massimo Linarello, Giovanni Mazzarella, Marco Ramella e Roberto Rosati, assistiti dal medico Antonello Perucca.

Il commento del Presidente del C.R. Piemonte Valle d’Aosta, Mauro Foschia: "La finale UEFA EURO Cup 2026 si è decisa soltanto ai calci di rigore, dove la Croazia ha avuto la meglio per 5-4, ma la nostra prima Nazionale Italiana di Walking Football esce da Nyon a testa altissima. Avete onorato la maglia azzurra con passione, determinazione e grande spirito di squadra, scrivendo una pagina storica per questa disciplina. Raggiungere la finale del primo torneo internazionale rappresenta un risultato straordinario e un punto di partenza per il futuro del Walking Football italiano. Complimenti a tutti gli atleti e allo staff: avete dimostrato che i valori dello sport, dell’inclusione e del fair play possono andare ben oltre il risultato di una partita. L’argento di oggi vale come un oro per tutto il movimento. Bravi ragazzi, l’Italia è fiera di voi!