ACI Biella premia i campioni del territorio FOTO e VIDEO

Mattinata di premiazioni ieri, martedì 16 dicembre, presso la sede di ACI Biella, dove sono stati celebrati i campioni del territorio che nel corso della stagione sportiva si sono messi in luce a livello nazionale, portando il nome del Biellese sui palcoscenici più importanti del motorsport italiano.

Tra i protagonisti della giornata Serena Rodella, vincitore Campionato Italiano Velocità Fuoristrada Femminile pronta a partire tra due settimane per una delle sfide più affascinanti e impegnative del panorama internazionale: la Parigi-Dakar.

Premiato anche Corrado Pinzano per i risultati ottenuti nel Trofeo Italiano Rally (TIR), a conferma di una carriera costellata di successi e di un impegno costante ai massimi livelli del rally nazionale.

Riconoscimenti inoltre per Andrea Bagatello e Jessica Tasinato, protagonisti nel terzo raggruppamento del Trofeo Nazionale Regolarità, e per Giuliano Santi e Luca Delle Coste, distintisi nel Rally Auto storiche secondo raggruppamento, classe 2/2000.

A sottolineare l’importanza del momento è stato il presidente di ACI Biella, Andrea Gibello, che ha evidenziato la vivacità del movimento motoristico locale: "In un territorio piccolo riusciamo a organizzare moltissimi eventi. È qualcosa che in tanti ci chiedono e che dimostra quanto il Biellese sia attivo e appassionato".

A ricevere i riconoscimenti sono stati anche Giovanni Bonino vincitore del Campionato Italiano Velocità Fuoristrada Cl. Formula 1 FIF, Aldo Gentile Vincotore Coppa Nazionale Rally Auto Storiche 3 Raggruppamento cl. 2/2000, Giuseppe C'Angelo vincitore Campionato Ityaliano Velocità Montagna Nord Gr. GT.