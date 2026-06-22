Biella, a Palazzo Oropa l’incontro istituzionale con il presidente onorario del gruppo FILA

Gene Yoon, presidente onorario del gruppo FILA, gruppo internazionale operante nel settore dell’abbigliamento e dello sportswear, ha fatto ritorno a Biella nella giornata di lunedì 22 giugno, accompagnato dalla famiglia.

La visita si è svolta nella sala consiliare di Palazzo Oropa, dove Yoon è stato ricevuto in occasione di un incontro istituzionale.

Ad accoglierlo sono stati il presidente del Consiglio Comunale Luca Zani e l’assessore al Commercio e alle Attività Produttive Anna Pisani, che hanno portato i saluti ufficiali della Città di Biella.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati temi legati alla storia e all’identità produttiva biellese, con particolare riferimento al suo patrimonio industriale e manifatturiero, da sempre elemento distintivo della città. Zani e Pisani hanno espresso a Yoon il loro ringraziamento per l’opera di valorizzazione e per l’apertura del Museo FILA e dell’Archivio, testimonianze del patrimonio produttivo e culturale del territorio.

Il confronto ha inoltre riguardato le prospettive di sviluppo e le possibili opportunità commerciali future, in un’ottica di dialogo tra istituzioni e sistema imprenditoriale internazionale.