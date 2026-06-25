Oropa, Lago del Rosso: i consigli di Newsbiella.it Turismo FOTO e VIDEO

Situato nell’Alta Valle Oropa, il lago del Rosso si trova a circa 2.200 m, appena sotto l’omonima vetta. Anche se poco noto, si tratta di una delle più panoramiche mete escursionistiche sul territorio biellese. Da alcune angolazioni, il suo specchio d’acqua sembra toccare il cielo e confondersi con il manto celeste, ricreando un’ambientazione paradisiaca e suggestiva. Circondato da placche rocciose, ha origini dallo scioglimento delle nevi invernali ed è il lago più alto della valle. A contraddistinguere la località, un imponente ometto di pietra che si affaccia sulla vallata, aprendo una vista mozzafiato sulle montagne circostanti e su tutti i laghi della Valle Oropa: il lago del Mucrone, quello della Mora e quello delle Bose.

Arrivando da Biella, è possibile posteggiare l’auto nel “Piazzale Busancano” di Oropa. Da lì si può proseguire a piedi seguendo due possibili itinerari che conducono fino al lago del Mucrone. Il primo è risalendo l’ex-pista da sci “Busancano”; il secondo è invece seguendo il sentiero della “Pissa” (D13). Una volta giunti nei pressi del “Bersagliere”, un monumento con all’interno una fonte di acqua sorgiva che precede il lago del Mucrone, si risale a sinistra e si segue il sentiero per il Monte Mars (D23).

Visto il dislivello e il tipo di sentiero, è necessario essere attrezzati con il materiale adeguato per un’escursione in montagna. L’itinerario ha uno sviluppo di 1.000 metri di dislivello e prevede all’incirca 3.00 ore di cammino. A metà del percorso sorge il Rifugio Rosazza, storico punto di appoggio della Valle Oropa che si trova a 5 minuti a piedi dall’arrivo delle funivie e dal Rifugio Savoia, due strutture momentaneamente chiuse.

Organizzare una gita al lago del Rosso significa decidere di creare un ricordo indelebile, fatto di vedute mozzafiato e irreali, che aprono la vista su spazi aperti e quasi infiniti. Data la strategica posizione, qui si gode di una vista spettacolare non solo sulla Valle Oropa, ma anche sulla Valle Elvo. Inoltre, nelle giornate limpide si avvistano in lontananza le Dolomiti e gli Appennini. Al di là della Cresta dei Carisey (Valle Elvo) si apre invece una finestra sulle Alpi valdostane.