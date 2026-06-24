Trofeo A112 Abarth Yokohama: Lana Storico per 13 equipaggi

Tra gli appuntamenti oramai storici per il Trofeo A112 Abarth Yokohama, essendo presente ininterrottamente dal 2013, il Rally Lana Storico arriva puntuale in concomitanza con l’inizio dell’estate.

Tredici sono gli equipaggi che si contenderanno i punti messi in palio dalla quarta sfida stagionale che rappresenta anche il giro di boa della Serie che sta vivendo la diciassettesima stagione; si svolgerà a Biella da venerdì 26 a sabato 27 prossimi.

Ad aprire la formazione saranno i detentori del Trofeo 2025, i reggiani Fabrizio Zanelli e Claudio Zanni balzati al comando dell’assoluta dopo il recente Valsugana; a cercare di contrastarli ci proveranno di certo Marcello Morino e Massimo Barrera, capifila del plotone di equipaggi piemontesi.

Saranno della partita anche i veronesi Lorenzo Bergamaschi e Flavio Sella mentre per i locali Luca Cortellazzi e Federico Busato, il “Lana” sarà la prima gara della stagione; tra gli equipaggi di casa si contano anche i Barbera, papà Roberto e la figlia Francesca oltre a Maurizio Ribaldone e Massimo Torricelli. Esordio stagionale dopo una lunga pausa per Cristian Benedetto con Luca Stivanello alle note, come anche per Dario Valentino Craveri in coppia con Ermanno Battaglin.

L’elenco prosegue con i veneti Andrea Pasqualotto e Nicole Rossi a cui rispondono i valdostani Giacomo Domenighini e Thierry Bionaz. Completano la compagine tre piloti provenienti dalla Liguria: Rosario Pennisi navigato da Angelo Bregliasco, Gino Fumagalli assieme a Emilio Burlando ed Enrico Volpi affiancato da Vittoriano Mei.

Il programma di gara prevede la disputa della prova speciale “Lessona – Piero Giardino” nella serata di venerdì; sarà diffusa tramite i canali di ACI Sport TV oltre che nel maxi schermo allestito nel contesto del Lessona Summer Festival e alle A112 del Trofeo è stato riservato dagli organizzatori il privilegio di essere i primi a percorrere la prova.

Otto sono quelle in programma l’indomani per un chilometraggio che supera quota 104. Partenza e arrivo dal Centro Commerciale “Gli Orsi” di Biella.