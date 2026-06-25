Città di Cossato, stagione da incorniciare per gli Esordienti 2013: terzo posto internazionale al MC Lion Trophy

Si chiude nel segno dell’entusiasmo e dell’orgoglio la stagione sportiva dell’Under 13 (Esordienti 2013) dell’ASD Città di Cossato, protagonista di un percorso di crescita costante e culminato con uno straordinario terzo posto all’11° Trofeo Valle d’Aosta – MC Lion Trophy, disputato nelle giornate del 12, 13 e 14 giugno.

Il risultato ottenuto nella prestigiosa competizione rappresenta il coronamento di un anno ricco di impegno, sacrificio e grandi progressi sia dal punto di vista tecnico che umano. I giovani atleti cossatesi hanno infatti dimostrato sul campo carattere, qualità e spirito di squadra, riuscendo a competere ad armi pari con realtà di livello internazionale.

Il MC Lion Trophy si conferma come uno dei tornei giovanili più importanti e riconosciuti dell’intero panorama calcistico italiano. Nato nel 2012 con il nome di Trofeo Topolino, l’evento è cresciuto nel tempo attraverso diverse evoluzioni — passando per Trofeo Snoopy e Trofeo McLion — fino ad assumere l’attuale identità. Oggi rappresenta un appuntamento fisso per club professionistici europei e società dilettantistiche di alto profilo, attratti dall’eccellente organizzazione e dal contesto unico offerto dalla Valle d’Aosta.

Organizzato in collaborazione con Sport Pro Experience, il torneo unisce infatti competizione sportiva e valorizzazione dei giovani, mantenendo come punti cardine lo spirito sportivo, l’accoglienza e la possibilità di confronto tra diverse scuole calcistiche. Le categorie coinvolte, dai 2013 ai 2018, testimoniano l’attenzione rivolta alla crescita dei ragazzi in età formativa.

In questo scenario di altissimo livello, i ragazzi del Città di Cossato hanno saputo mettersi in evidenza, ottenendo un risultato di assoluto prestigio. Il terzo posto è arrivato al termine di un cammino brillante, che ha visto la squadra esprimere un calcio propositivo e organizzato contro avversari di grande valore.

Sul podio, davanti ai cossatesi, si sono piazzate due società professionistiche di rilievo internazionale: i polacchi del Gornik Zabrze, vincitori del torneo, e i greci del Panathinaikos, realtà storiche del calcio europeo. Un dettaglio che valorizza ulteriormente l’impresa della formazione piemontese, capace di inserirsi tra club di tale caratura.

Il prestigio del torneo è ulteriormente confermato dalla partecipazione, nelle passate edizioni, di importanti società professionistiche come Borussia Dortmund, Olympique Lione, OGC Nizza, Juventus, Roma, Torino ed Empoli, a dimostrazione del livello tecnico e organizzativo raggiunto dalla manifestazione nel corso degli anni.

Per l’ASD Città di Cossato, questo risultato rappresenta non solo un grande traguardo sportivo, ma anche una conferma della bontà del lavoro svolto dal settore giovanile. Merito dei ragazzi, dello staff tecnico e delle famiglie che, con passione e dedizione, hanno sostenuto il percorso della squadra lungo tutta la stagione.

La conquista del podio al MC Lion Trophy chiude dunque nel migliore dei modi l’annata sportiva, lasciando grande entusiasmo e fiducia per il futuro. I giovani Esordienti 2013 hanno dimostrato di poter competere ad alti livelli e di portare con orgoglio i colori del Città di Cossato anche in un contesto internazionale, ponendo basi solide per le sfide che li attendono nelle prossime stagioni.