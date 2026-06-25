ACF Biellese travolgente: sette reti alla Mappanese, ora sarà finale di Coppa Italia Promozione con Villastellone

Rotonda vittoria per l’ACF Biellese che, nella serata di ieri, 24 giugno, ha centrato il pass per la finale di Coppa Italia di Promozione.
Merito del successo di 7-0, ottenuto sul rettangolo di gioco a Gassino Torinese con la Mappanese. A segno Pipino, Alberto, Dreon, Nitti e Tintori, assieme alla doppietta di Cavagnetto.
Con questa vittoria, l’attenzione è rivolta ora alla finalissima del prossimo 30 giugno, con il guanto di sfida lanciato al Villastellone. Il fischio d’inizio sarà alle 20 al campo sportivo di Orbassano.