All'Ospedale di Biella donata una panchina gialla in occasione della Giornata Mondiale dell’Endometriosi

In occasione della Giornata Mondiale dell’Endometriosi, presso l’Ospedale di Biella è stata donata una panchina gialla, colore che rappresenta la lotta contro l’endometriosi, una patologia spesso poco conosciuta: un simbolo concreto per sensibilizzare e fare informazione.

L’iniziativa nasce grazie alla donazione di Tasinato Pilota, che ha voluto contribuire attivamente alla sensibilizzazione su questa importante tematica. Pier Angelo Tasinato è da tempo vicino all'ospedale, attraverso la promozione di numerosi progetti a favore del reparto di Cardiologia, a supporto dell'Associazione Amici dell'Ospedale di Biella.

Ha così commentato – Pier Angelo Tasinato – “Siamo orgogliosi di aver potuto realizzare questo progetto e desideriamo ringraziare per la preziosa collaborazione Verniciature Industriali Sassone, il cui contributo è stato fondamentale per la riuscita dell’iniziativa. Un piccolo gesto che vuole aiutare a portare più attenzione e conoscenza su un tema che merita di essere ascoltato.”

Il progetto si colloca nell’ambito del Gruppo di lavoro aziendale, denominato “Nucleo Tecnico Operativo per l’Accoglienza, il Decoro e l’Umanizzazione degli Ambienti Sanitari dell’ASL BI” che dal mese di settembre opera, su indicazione dell’Assessorato alla Sanità Regionale, per migliorare la qualità degli spazi di cura e dell’esperienza di pazienti, familiari e operatori sanitari.

La panchina nei prossimi giorni sarà installata all’esterno del presidio sotto la pensilina, nelle vicinanze della zona di transito delle auto, a favore di tutti quei pazienti che vengono accompagnati in ospedale o tornano a casa grazie al passaggio di parenti, amici e associazioni di volontariato.

Successivamente la panchina diventerà una “Endopank” ed entrerà così nella rete dell’Associazione "La Voce di una è la Voce di tutte odv", che si occupa di portare avanti iniziative di sensibilizzazione sull'endometriosi, in quanto patologia altamente invalidante e purtroppo ancora troppo sottovalutata. L’inaugurazione si terrà entro l’estate di quest’anno.

La Direzione Generale, il Direttore, Bianca Masturzo, e lo staff della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ASL BI ringraziano Pier Angelo Tasinato per la sensibilità e dimostrata e per la capacità di rendersi i n breve tempo parte attiva per venire incontro alla richiesta del reparto e di cui beneficeranno i pazienti del presidio biellese.