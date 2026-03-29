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Benessere e Salute | 29 marzo 2026, 08:10

All'Ospedale di Biella donata una panchina gialla in occasione della Giornata Mondiale dell’Endometriosi

Lo staff del reparto di Ostetricia e Ginecologia diretto da Bianca Masturzo ha ringraziato il pilota di rally Pier Angelo Tasinato

All'Ospedale di Biella donata una panchina gialla in occasione della Giornata Mondiale dell’Endometriosi

All'Ospedale di Biella donata una panchina gialla in occasione della Giornata Mondiale dell’Endometriosi

In occasione della Giornata Mondiale dell’Endometriosi, presso l’Ospedale di Biella è stata donata una panchina gialla, colore che rappresenta la lotta contro l’endometriosi, una patologia spesso poco conosciuta: un simbolo concreto per sensibilizzare e fare informazione.

L’iniziativa nasce grazie alla donazione di Tasinato Pilota, che ha voluto contribuire attivamente alla sensibilizzazione su questa importante tematica. Pier Angelo Tasinato è da tempo vicino all'ospedale, attraverso la promozione di numerosi progetti a favore del reparto di Cardiologia, a supporto dell'Associazione Amici dell'Ospedale di Biella.

Ha così commentato – Pier Angelo Tasinato – “Siamo orgogliosi di aver potuto realizzare questo progetto e desideriamo ringraziare per la preziosa collaborazione Verniciature Industriali Sassone, il cui contributo è stato fondamentale per la riuscita dell’iniziativa. Un piccolo gesto che vuole aiutare a portare più attenzione e conoscenza su un tema che merita di essere ascoltato.”

Il progetto si colloca nell’ambito del Gruppo di lavoro aziendale, denominato “Nucleo Tecnico Operativo per l’Accoglienza, il Decoro e l’Umanizzazione degli Ambienti Sanitari dell’ASL BI” che dal mese di settembre opera, su indicazione dell’Assessorato alla Sanità Regionale, per migliorare la qualità degli spazi di cura e dell’esperienza di pazienti, familiari e operatori sanitari. 

La panchina nei prossimi giorni sarà installata all’esterno del presidio sotto la pensilina, nelle vicinanze della zona di transito delle auto, a favore di tutti quei pazienti che vengono accompagnati in ospedale o tornano a casa grazie al passaggio di parenti, amici e associazioni di volontariato.

Successivamente la panchina diventerà una “Endopank” ed entrerà così nella rete dell’Associazione "La Voce di una è la Voce di tutte odv", che si occupa di portare avanti iniziative di sensibilizzazione sull'endometriosi, in quanto patologia altamente invalidante e purtroppo ancora troppo sottovalutata. L’inaugurazione si terrà entro l’estate di quest’anno.

La Direzione Generale, il Direttore, Bianca Masturzo, e lo staff della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ASL BI ringraziano Pier Angelo Tasinato per la sensibilità e dimostrata e per la capacità di rendersi i n breve tempo parte attiva per venire incontro alla richiesta del reparto e di cui beneficeranno i pazienti del presidio biellese.

c.s. ASL Biella - cc

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