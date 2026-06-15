Pier Tasinato protagonista al Rally Valli Ossolane: 18° assoluto prima dello stop per un guasto FOTO

Fine settimana ricco di indicazioni positive al Rally delle Valli Ossolane, disputato il 13 e 14 giugno, per l'equipaggio composto dal pilota biellese Pier Tasinato e dal navigatore Ermes Bagolin. Nonostante un problema tecnico abbia compromesso il risultato finale, la gara ha fornito segnali incoraggianti sul piano delle prestazioni e dello sviluppo della vettura.

"Siamo molto soddisfatti perché c'è sempre da imparare", ha commentato Tasinato al termine della competizione. "Abbiamo introdotto alcune novità a livello di assetto e siamo riusciti a provare soluzioni nuove sulla macchina. Già nella giornata di sabato siamo andati veramente forte per la nostra categoria".

Il pilota biellese ha sottolineato il valore della prestazione ottenuta in un contesto di alto livello, caratterizzato dalla presenza di equipaggi impegnati nel Campionato Italiano Rally. "I primi erano imprendibili, fanno un altro tipo di campionato e appartengono a un'altra realtà. Però siamo soddisfatti perché siamo partiti con il numero 35 e al termine della prima giornata siamo riusciti a risalire fino al 18° posto assoluto".

Un risultato che aveva permesso a Tasinato e Bagolin di affrontare la seconda giornata con una posizione di partenza di prestigio. Anche la domenica era iniziata nel migliore dei modi: le prime prove speciali avevano confermato il buon ritmo dell'equipaggio, che continuava a migliorare i propri riferimenti cronometrici.

La svolta negativa è arrivata nella penultima prova speciale. "Stavamo andando veramente molto forte e al primo intermedio avevamo già abbassato il nostro tempo di quattro secondi", racconta Tasinato. "Purtroppo il leveraggio del cambio si è sganciato e si è rotto, lasciandoci praticamente a piedi. Siamo comunque riusciti a uscire dalla prova speciale procedendo interamente in seconda marcia".

Un inconveniente meccanico che ha impedito di concretizzare il lavoro svolto durante il weekend, senza però cancellare quanto di buono mostrato sulle strade ossolane.

"Alla fine siamo contenti lo stesso, perché sono cose che possono succedere nelle corse", conclude Tasinato. "Il Team Miele si è dimostrato ancora una volta fantastico. Siamo soddisfatti del lavoro svolto e speriamo che la prossima gara possa andare ancora meglio".