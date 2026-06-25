Le corse della settimana dal 22 al 28 giugno di newsbiella.it, si corre/cammina a Torrazzo, Biella Chiavazza, Gaglianico e Graglia

A Biella Chiavazza giovedì 25 giugno torna il tradizionale "Giro della Bertamelina", manifestazione podistica non competitiva con partenza alle ore 19.30 da via Firenze. Solo per i partecipanti alla Corsa non competitiva sarà predisposto un punto ristoro con patatine e fritto di pesce.

Venerdì 26 giugno la Pro Loco Torrazzo APS organizza la 3ª Full Moon Walk, camminata e corsa non competitiva nei boschi della Serra, alla luce della luna piena. La manifestazione prevede due percorsi a circuito di 6 km e di 10 km. Il ritrovo è fissato dalle 18.30 al Bocciodromo di Torrazzo, per iscrizioni, consegna dei pettorali e pacco gara. La partenza della corsa è prevista alle 20.30; a seguire prenderà il via la camminata. In loco sarà possibile usufruire delle docce. Per partecipare sono necessari lampada frontale o torcia; consigliato anche un repellente per zanzare. Dalle 22.30, al Bocciodromo, si svolgerà l’estrazione dei pettorali con premi. Si ricorda che in caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.

Sempre venerdì 26 giugno dal palco delle festa di San Pietro di Gaglianico verrà dato il via alla Staffetta delle Province organizzata da gruppo Broc Trotters del paese. Primo a partire sarà Mario De Nile chiuderà la staffetta Enrico Donzelli. Il programma di quest’anno prevede un percorso di 306 chilometri che dopo avere toccato tutte le province vedrà il suo termine domenica 28 giugno in Piazza Della Repubblica dove ad accogliere l’ultimo staffettista ci saranno tutti i partecipanti all’evento, le autorità del paese, la banda Giacomo Puccini di Gaglianico con Don Paolo Loro Milan e Stefania Sartori, Presidente del comitato di di San Pietro che con con i suoi oltre 100 volontari organizzerà il pranzo per tutti i presenti.