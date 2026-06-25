Ladies Dakar, un progetto scolastico con l’ISI Garfagnana: dopo il Rally dell’Adriatico, nuova tappa al Trofeo d’Italia 4x4

Ladies Dakar ha avviato, da maggio 2026, un nuovo progetto formativo dedicato alle scuole.

La prima collaborazione nasce con l’ISI Garfagnana e coinvolge due studentesse selezionate per merito e determinazione: Maya Cecconi e Seira Martinelli, impegnate in un percorso di crescita professionale al fianco della pilota Serena Rodella.

La prima tappa del progetto si è svolta al Rally dell’Adriatico, dove le studentesse hanno potuto vivere un’esperienza immersiva grazie al supporto del team guidato dal pluricampione Paolo Andreucci. Un debutto significativo che ha segnato l’inizio ufficiale del loro percorso nel motorsport.

A partire da questo weekend, e per tutte le prossime tappe del calendario, Maya e Seira affiancheranno stabilmente Serena Rodella nelle attività di gara. La prossima uscita è fissata per il Trofeo d’Italia 4x4, in programma sabato 27 e domenica 28 giugno 2026 a San Polo d’Enza (Parma).

Maya Cecconi, studentessa dell’indirizzo Ragioneria, seguirà Serena nella gestione della comunicazione social, raccontando la gara e le attività del team. Seira Martinelli, studentessa dell’indirizzo Meccatronica, supporterà invece la pilota nella parte tecnica, partecipando alle attività in assistenza e sul campo.

Le due studentesse hanno avuto accesso a questo percorso dopo l’ottimo risultato ottenuto al Rally del Ciocco 2026, esperienza che ha evidenziato competenze, impegno e capacità di operare in un contesto professionale del motorsport.

Con questo progetto, Ladies Dakar conferma il proprio impegno nella formazione delle nuove generazioni, promuovendo percorsi concreti che avvicinano le ragazze al mondo dei rally, della comunicazione sportiva e della meccanica applicata alle competizioni.