Gianfelice Facchetti emoziona Biella, una serata speciale dedicata al Grande Torino e agli Invincibili FOTO

Una serata intensa, carica di emozioni e sentimenti, intrisa di memoria sportiva, quella andata in scena ieri sera, 24 giugno, al Chiostro di San Sebastiano di Biella, dove Gianfelice Facchetti ha portato sul palco il suo spettacolo teatrale (realizzato assieme al giornalista Marco Bonetto) dedicato al Grande Torino e alla leggenda degli Invincibili.

L'appuntamento, inserito nel calendario della rassegna Connessione, organizzata dal Contato del Canavese, in collaborazione con il Comune di Sordevolo, ha richiamato un buon numero di tifosi granata e appassionati di calcio, teatro e storia, accomunati dal desiderio di rendere omaggio a una delle squadre più amate e titolate di sempre.

Dopo i saluti istituzionali del vicesindaco del comune di Biella Sara Gentile, il figlio di Giacinto (storica bandiera dell’Inter) ha guidato il pubblico in un viaggio attraverso l'epopea granata, raccontando non soltanto i numeri e i successi di una formazione capace di conquistare cinque scudetti di fila e una Coppa Italia ma soprattutto le storie degli uomini che ne fecero parte.

Un racconto che ha alternato testimonianze, curiosità, aneddoti e momenti musicali, restituendo il volto umano di quei campioni tragicamente scomparsi nella tragedia di Superga, avvenuta il 4 maggio 1949.

Nel corso della rappresentazione sono emersi ricordi, lettere, articoli dell’epoca e frammenti di vita che hanno contribuito a delineare il profilo di una squadra diventata simbolo della rinascita italiana dopo le ferite profonde lasciate dal secondo conflitto mondiale: particolarmente toccanti le "cartoline" dedicate a momenti particolari di quella squadra che hanno riportato alla memoria il valore umano e sportivo dei membri di quel gruppo, così calati nel loro tempo ed entrati nel mito.

Al termine della serata, il pubblico ha tributato un lungo applauso a Facchetti e alle musiche degli Slide Pistons (Raffaele Kohler, Luciano Macchia, Francesco Moglia) per una serata speciale che molti conserveranno nel cuore per tanto tempo.