Rally Valle d’Aosta: al via la stagione per il biellese Pierangelo Tasinato

Parte dal Rally Valle d’Aosta questo fine settimana la stagione 2026 del pilota biellese Pierangelo Tasinato, impegnato nella Coppa Italia Prima Zona. Al suo fianco, come navigatore, sempre Ermes Bagolin, a bordo della loro Skoda Fabia RS del Team Miele.
"Dopo uno stop forzato di un paio di mesi ripartiamo più carichi di prima – commenta Tasinato –. Siamo pronti, speriamo nel meteo: le previsioni danno bel tempo sabato, mentre per domenica c’è ancora incertezza".
La gara si svolgerà su strada, con un tracciato in gran parte simile a quello dello scorso anno, ma con una novità: una prova speciale in più a Saint-Vincent. Il programma prevede due prove il sabato e quattro la domenica, tutte da ripetere due volte.
"L’anno scorso era andata bene, speriamo di confermarci anche quest’anno", aggiunge il pilota biellese.
Intanto Tasinato ha lanciato anche il suo nuovo sito ufficiale www.tasinatopilota.it , dove racconta la propria attività sportiva e porta avanti la raccolta fondi per il reparto di cardiologia dell'ospedale di Biella in collaborazione con Gli Amici dell'Ospedale di Biella con il dott. Leo Galligani.