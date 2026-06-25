Ladri a Occhieppo Inferiore, stanze a soqquadro e bigiotteria rubata

Sembra proprio che sia stata asportata della bigiotteria da un’abitazione di Occhieppo Inferiore, a seguito di un furto perpetrato da ignoti.

Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 24 giugno: stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stata forzata una finestra dai malviventi che, una volta all’interno, avrebbero messo a soqquadro i locali interni in cerca di oggetti preziosi.

A dare l’allarme la proprietaria, una volta rientrata a casa. Gli accertamenti di rito sono ora affidati ai militari dell’Arma, impegnati a dare un volto ai ladri.