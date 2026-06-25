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CRONACA | 25 giugno 2026, 15:40

Ladri a Occhieppo Inferiore, stanze a soqquadro e bigiotteria rubata

Indagano i Carabinieri.

Ladri a Occhieppo Inferiore, stanze a soqquadro e bigiotteria rubata (foto di repertorio)

Ladri a Occhieppo Inferiore, stanze a soqquadro e bigiotteria rubata (foto di repertorio)

Sembra proprio che sia stata asportata della bigiotteria da un’abitazione di Occhieppo Inferiore, a seguito di un furto perpetrato da ignoti. 

Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 24 giugno: stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stata forzata una finestra dai malviventi che, una volta all’interno, avrebbero messo a soqquadro i locali interni in cerca di oggetti preziosi. 

A dare l’allarme la proprietaria, una volta rientrata a casa. Gli accertamenti di rito sono ora affidati ai militari dell’Arma, impegnati a dare un volto ai ladri.

g. c.

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