Biella Motor Team al Rally Lana Storico: uno schieramento da record

La scuderia Biella Motor Team si prepara a recitare un ruolo da protagonista nella 15ª edizione del Rally Lana Storico, uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, in programma sulle strade di casa venerdì 26 e sabato 27 giugno. Il sodalizio biellese si presenterà ai nastri di partenza con uno schieramento numeroso e variegato, capace di coprire tutti i raggruppamenti.

Nel combattuto 4° Raggruppamento, la scuderia schiererà diversi equipaggi. Luca Ferraris e Martina Fiori cercheranno di imporre il proprio ritmo a bordo di una Peugeot 205 GTI 1.9, vettura gemella di quelle affidate a Luciano Tarabbo e Marco Romanello e ad Andrea Ottoni con Martina Cocquio. Sempre su Peugeot 205, ma nella versione Rallye da 1.300 cc, saranno al via Andrea Perla e Domenico Saltarella, pronti a dare battaglia nella classe minore; stesso modello e medesimo obiettivo anche per Ludovico Ollio e Alberto Minacci.

La formazione biellese potrà inoltre contare sulla Opel Corsa 1.6 8V di Saverio Alessandro e Piero Eraldo Botto e sulla Ford Escort 1.6 XR3 che vedrà al volante Michele Pavan, affiancato alle note da Cristian Coggiola. Primino Clerico ed Enrico Friaglia saranno invece pronti a farsi valere con la Peugeot 309 GTI 16V.

Sempre nello stesso raggruppamento, Paolo Ferraris navigherà Luca Ferrero su una Ford Sierra Cosworth, mentre la trazione posteriore della BMW M3 sarà affidata all’equipaggio composto da Ivo e Sarah Frattini. Matteo Zanetti sarà invece in gara su un’altra vettura tedesca, al fianco del pilota lucchese Mauro Lenci. Al via anche Michele Andolina e Leo Moro con una Lancia Delta Integrale 16V Gruppo A.

Flora Ramella Ratin e Romina Saracco cercheranno di mettersi in evidenza a bordo della loro Peugeot 205 GTI 1.6, con la quale corrono anche per sensibilizzare gli appassionati sulla ricerca contro le malattie con cui stanno combattendo.

Il 3° Raggruppamento vedrà i colori della Biella Motor Team difesi da Enzo Borini e Nicolò Ciancia Mercandino, pronti a sfruttare al meglio la loro Opel Ascona B. Nello stesso raggruppamento, i riflettori si accenderanno anche sulla Porsche 911 SC dell’equipaggio formato da Luca Valle e Cristiana Bertoglio e sulla vettura gemella di Franco Vasino e Pamela Mirani. Della partita saranno inoltre Alberto Corsi e Lorena Mirone con la loro Autobianchi A112 Abarth.

La casa di Stoccarda sarà ben rappresentata anche nel 2° Raggruppamento, con Marco Maiolo e Maria Teresa Paracchini chiamati a far valere la propria esperienza a bordo della Porsche 911 RSR, vettura gemella di quella dell’equipaggio composto da Stefano Prosdocimo e Diego Pontarollo.

Nel trofeo riservato alle Autobianchi A112 Abarth, il navigatore Ermanno Battaglin correrà al fianco di Dario Craveri.

Nella gara riservata alle vetture Classiche, la Biella Motor Team schiererà due equipaggi di grande rilievo: dopo diversi anni di assenza dalle corse torna Piero Liatti, vincitore del Rallye Monte-Carlo 1997 ed ex pilota ufficiale Subaru e Seat, che farà coppia con Carlo Cassina su una Subaru Impreza WRX. Il presidente della scuderia, Claudio Bergo, dividerà invece l’abitacolo della sua Mitsubishi Lancer Evo VI con Maurizio Trombini.

A completare la spedizione di squadra ci sarà infine la presenza, nella gara di regolarità a media 60, dell’equipaggio Scatà-Romerio sulla sempre affascinante Lancia Delta Integrale 16V.