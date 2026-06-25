Si presenta alla porta e, con una scusa, si fa consegnare monili in oro: truffata un’anziana di Cossato

Una nuova truffa si è consumata nel comune di Cossato. A rimanerne vittima una donna di circa 78 anni.

Il fatto è avvenuto nella mattinata di ieri, 24 giugno: stando alle prime ricostruzioni, affidate alle forze dell’ordine, uno sconosciuto si sarebbe presentato alla porta d’ingresso di un’abitazione e, con una scusa, si sarebbe fatto consegnare dall’anziana un sacchetto pieno di monili in oro.

È in fase di quantificazione l’ammontare dei beni sottratti. Gli accertamenti di rito sono ora affidati ai militari dell’Arma, impegnati a dare un volto al truffatore.