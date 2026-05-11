Tasinato, la pioggia impone il ritiro al Rally Valle d’Aosta

Esordio stagionale sfortunato per il pilota biellese Pierangelo Tasinato, impegnato nel fine settimana al Rally Valle d’Aosta, prima prova della stagione 2026 valida per la Coppa Italia Prima Zona.

Al suo fianco, come di consueto, il navigatore Ermes Bagolin, a bordo della Skoda Fabia RS del Team Miele.

La gara era iniziata positivamente nella giornata di sabato, con una buona prestazione anche nella prova notturna, nonostante qualche secondo perso, riuscendo comunque a mantenere la 13ª posizione assoluta.

Domenica, invece, le condizioni meteo hanno scombinato i piani. La pioggia ha reso molto difficile la gestione della vettura, che ha accusato diversi problemi già nel corso del primo giro, tanto da arrivare con fatica all’assistenza. Il definitivo stop è arrivato nella terza prova dopo circa 700 metri dalla partenza, la Skoda Fabia RS è uscita di strada e l’equipaggio non è più riuscito a ripartire, dovendo così ritirarsi dalla competizione.

“Grazie a tutti – ha commentato Tasinato – ci vedremo il 14 e 15 giugno al Valli Ossolane. Un grazie a tutti gli sponsor e al Team Miele che ci ha sostenuto”.