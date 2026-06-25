Tollegno: Auto si ribalta nel Rio Stono, conducente soccorso FOTO

Incidente poco prima delle 14 lungo via Martiri della Libertà, la strada che conduce a Tollegno centro, nei pressi del civico 64.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, un’auto che stava scendendo in direzione valle avrebbe perso il controllo, finendo fuori carreggiata e precipitando nel torrente Rio Stono, dove si è ribaltata. In quel tratto il corso d’acqua risulta attualmente poco profondo.

Nonostante la dinamica, il conducente non avrebbe riportato gravi conseguenze: al momento dell’arrivo dei soccorsi era cosciente e vigile, anche se lamentava alcuni dolori.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. Restano da chiarire le cause dell’uscita di strada.