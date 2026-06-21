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Biella | 21 giugno 2026, 08:20

Biella, ex Cerruti: il Comune proroga l'affitto dei container dove sono conservati gli arredi

L'affidamento, della durata di dodici mesi, ha un valore complessivo di circa 15.300 euro

Biella, ex Cerruti: il Comune proroga l'affitto dei container dove sono conservati gli arredi

Biella, ex Cerruti: il Comune proroga l'affitto dei container dove sono conservati gli arredi

Il Comune di Biella ha prorogato per un altro anno il noleggio dei sei container utilizzati per custodire gli arredi dell'ex scuola materna Cerruti al momento interessata da interventi finanziati dal PNRR.

La necessità nasce dal fatto che i lavori sono ancora in corso e al momento non è possibile trasferire altrove il materiale stoccato. Gli arredi erano stati rimossi dalla struttura nel 2024 e collocati in sei container che hanno trovato spazio nell'area esterna del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso (MOI) di Biella.

Con una determinazione l'amministrazione ha affidato nuovamente il servizio alla società di Tagliolo Monferrato, già incaricata del noleggio negli anni precedenti.

L'affidamento, della durata di dodici mesi, ha un valore complessivo di circa 15.300 euro IVA inclusa. La scelta di mantenere gli attuali container è stata motivata dall'esigenza di evitare ulteriori costi legati allo spostamento del materiale e all'installazione di nuove strutture di deposito.

Il contratto comprende il noleggio dei sei container, l'assicurazione obbligatoria e le operazioni di trasporto previste al termine del periodo di utilizzo. La spesa sarà suddivisa tra il bilancio 2026 e quello del 2027.

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s.zo.

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