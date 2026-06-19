Panoramica Zegna chiusa al traffico per il Bike Day 2026

Chiusura temporanea al traffico lungo la SP 232 Panoramica Zegna in occasione del progetto “Panoramica Zegna Valdilana Bike Day - Edizione 2026”. La Provincia di Biella ha disposto la sospensione della circolazione per sabato 19 settembre 2026, dalle 9 alle 14, nel tratto compreso tra il km 28+900, all’altezza di Centro Zegna nel Comune di Valdilana, e il km 41+500, in corrispondenza di Bielmonte Piazzale 1 nel Comune di Piatto.
Il tratto interessato attraversa i territori comunali di Valdilana, Veglio e Piatto. Durante la chiusura, gli automobilisti dovranno prestare attenzione alla segnaletica temporanea e seguire le deviazioni indicate sui percorsi alternativi.
L’ordinanza prevede la posa dei cartelli di divieto di transito e della segnaletica a fondo giallo con indicazione del percorso alternativo, della progressiva chilometrica e dell’orario di validità della chiusura. La cartellonistica informativa dovrà essere installata almeno 48 ore prima.