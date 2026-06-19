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Valli Mosso e Sessera | 19 giugno 2026, 08:30

Panoramica Zegna chiusa al traffico per il Bike Day 2026

Panoramica Zegna chiusa al traffico per il Bike Day 2026

Panoramica Zegna chiusa al traffico per il Bike Day 2026

Chiusura temporanea al traffico lungo la SP 232 Panoramica Zegna in occasione del progetto “Panoramica Zegna Valdilana Bike Day - Edizione 2026”. La Provincia di Biella ha disposto la sospensione della circolazione per sabato 19 settembre 2026, dalle 9 alle 14, nel tratto compreso tra il km 28+900, all’altezza di Centro Zegna nel Comune di Valdilana, e il km 41+500, in corrispondenza di Bielmonte Piazzale 1 nel Comune di Piatto.

Il tratto interessato attraversa i territori comunali di Valdilana, Veglio e Piatto. Durante la chiusura, gli automobilisti dovranno prestare attenzione alla segnaletica temporanea e seguire le deviazioni indicate sui percorsi alternativi.

L’ordinanza prevede la posa dei cartelli di divieto di transito e della segnaletica a fondo giallo con indicazione del percorso alternativo, della progressiva chilometrica e dell’orario di validità della chiusura. La cartellonistica informativa dovrà essere installata almeno 48 ore prima.

G. Ch.

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