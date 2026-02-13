Biella, riorganizzazione scuole: la materna Thes-Vigna si trasferisce alla Pietro Micca

Novità in vista per la Scuola dell’Infanzia Thes-Vigna. Da settembre 2026 il plesso cambierà sede e sarà ospitato nei locali della Scuola Primaria “Pietro Micca”. E' la comunicazione pubblicata in questi giorni sul sito dell’Istituto Comprensivo San Francesco d’Assisi, presentata anche durante gli open day organizzati in vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico.

Negli ultimi anni i bambini del Thes, dopo l’esperienza nella sede di via Serpentiero, erano stati accolti negli spazi della Gromo Cridis. Dal prossimo anno scolastico, invece, si aprirà una nuova fase: la scuola dell’infanzia troverà spazio al piano terra della Pietro Micca, che attualmente ospita le classi della primaria che verranno riorganizzate e trasferite al primo piano.

Il cambio di sede si inserisce in un quadro più ampio di riorganizzazione degli spazi scolastici cittadini. La precedente amministrazione aveva infatti immaginato la demolizione dell’attuale edificio del Thes e la realizzazione di un nuovo polo scolastico che avrebbe accolto anche i bambini dell’asilo nido comunale di via Conciatori e quelli della Gromo Cridis. Per l’intervento erano stati stanziati 3,9 milioni di euro attraverso i fondi del Pnrr.

Successivamente, però, la situazione legata alla ex Cerruti ha modificato le priorità: il Comune ha deciso di destinare le risorse previste per il nuovo polo del Thes proprio alla scuola Cerruti. Una scelta che ha di fatto bloccato il progetto iniziale.

L’edificio del Thes, dunque, non verrà demolito e il suo futuro resta ancora da definire. Intanto, ciò che è certo è che a partire dal 2026 i piccoli alunni saranno accolti nei locali della Pietro Micca.