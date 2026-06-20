Tamponamento tra veicoli lungo la 758 a Vigliano Biellese

Disagi alla circolazione nella mattinata di ieri, venerdì 19 giugno, a Vigliano Biellese, dove intorno alle 7.40 si è verificato un incidente stradale lungo la rampa della strada statale 758.

Per cause in fase di accertamento, un'autovettura ha tamponato il veicolo che la precedeva. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite e non si è reso necessario l'intervento dei sanitari.

I conducenti hanno provveduto alla compilazione della constatazione amichevole di incidente (CID), ma uno dei mezzi è rimasto fermo sull'unica corsia disponibile, causando rallentamenti e disagi agli automobilisti in transito nelle ore di punta.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Occhieppo Inferiore per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell'area, mentre è stato richiesto anche l'intervento del soccorso stradale per la rimozione del veicolo.