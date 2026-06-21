Via Trivero al Villaggio Lamarmora a Biella, residenti: "L'area pedonale è usata in modo improprio"

Al Villaggio Lamarmora a Biella, in via Trivero, l’area pedonale continua a essere utilizzata in modo improprio, tra attraversamenti frequenti e parcheggi non autorizzati.

La zona, che dovrebbe essere destinata esclusivamente ai pedoni, viene infatti spesso attraversata da veicoli e utilizzata come area di sosta, senza che vengano rispettate pienamente le limitazioni previste.

A fare presente la situazione sono alcune residenti che abitualmente passeggiano nella zona con i propri cagnolini. "Vorremmo solo che fosse fatta più attenzione perchè così alla fine risulta pericolosa per noi che siamo rispettose", scrivono le persone che abitano nei pressi dell'area.