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AL DIRETTORE | 21 giugno 2026, 07:50

Via Trivero al Villaggio Lamarmora a Biella, residenti: "L'area pedonale è usata in modo improprio"

Via Trivero al Villaggio Lamarmora a Biella, residenti: &quot;L'area pedonale è usata in modo improprio&quot;

Via Trivero al Villaggio Lamarmora a Biella, residenti: "L'area pedonale è usata in modo improprio"

Al Villaggio Lamarmora a Biella, in via Trivero, l’area pedonale continua a essere utilizzata in modo improprio, tra attraversamenti frequenti e parcheggi non autorizzati.

La zona, che dovrebbe essere destinata esclusivamente ai pedoni, viene infatti spesso attraversata da veicoli e utilizzata come area di sosta, senza che vengano rispettate pienamente le limitazioni previste.

A fare presente la situazione sono alcune residenti che abitualmente passeggiano nella zona con i propri cagnolini.  "Vorremmo solo che fosse fatta più attenzione perchè così alla fine risulta pericolosa per noi che siamo rispettose", scrivono le persone che abitano nei pressi dell'area. 

s.zo.

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