Borriana, verso la nuova raccolta rifiuti, le indicazioni utili del Comune

In vista delle novità che riguardano la raccolta dei rifiuti il Comune di Borriana sta diffondendo il calendario della raccolta differenziata con le modifiche decorrenti dal mese di luglio 2026, che tutti i cittadini hanno ricevuto a casa nel corso di queste settimane.

L'aspetto più rilevante messo in evidenza dall'amministrazione, è che con l'entrata in vigore della nuova raccolta, oltre alle modificazioni dei giorni di ritiro, i cittadini dovranno fare attenzione al cambio di periodicità della raccolta del rifiuto indifferenziato che passerà da settimanale a quattordicinale.

Obiettivo della novità è incentivare una differenziazione ancora più attenta e a ridurre il quantitativo dei rifiuti non riciclabili.

I giorni di passaggio della settimana saranno dunque:

ORGANICO LUNEDI' (ogni settimana)

CARTA MARTEDI' (ogni 15 gg)

INDIFFERENZIATO MERCOLEDI' (ogni 15 gg)

ORGANICO GIOVEDI' (ogni settimana)

PLASTICA VENERDI' (ogni 15 gg)

Il Comune da inoltre qualche consiglio utile per il passaggio alla raccolta quattordicinale: Dover tenere il sacco dell'indifferenziato in casa per due settimane può spaventare, ma con qualche accortezza diventa un'abitudine indolore: Prima di tutto separa al massimo l'organico: l'umido e gli scarti alimentari sono i veri responsabili dei cattivi odori. Altro accorgimento: Schiaccia e compatta: riduci al minimo il volume di imballaggi plastici o cartoni (che vanno comunque nei rispettivi contenitori della differenziata) per non occupare spazio inutilmente.

Attenzione ai pannoli/pannoloni: se in famiglia ci sono bambini piccoli o anziani, assicurati di aver fatto richiesta per l'accesso ai bidoni stradali dedicati entro la fine di giugno, così da non doverli tenere in casa per 14 giorni.

Fai il Compostaggio domestico: il Comune dispone di circa 16 kit di compostaggio domestici che vengono distribuiti GRATUITAMENTE, inoltre l'utente avrà diritto allo scontro pari al 10% sulla quota fissa della bolletta TARI. In allegato trovate il modulo Richiesta riduzione compostaggio e iscrizione albo compostatori.

Per maggiori informazioni è comunque possibile consultare il Sito web del Conune di Borriana.