"Concertozzo", mercato in viale Macallè, via Friuli e in piazza Adua

Si avvicina il "Concertozzo", in programma sabato 27 giugno a Biella, che in città non ha mancato di creare malumore tra ambulanti e amministrazione per via della necessità di spostare il mercato da piazza Falcone che ospiterà il mega evento che porterà a Biella migliaia di persone. Solo di venerdì 19 giugno è la notizia ufficiale della nascita di un coordinamento per la tutela dei mercati biellesi. Il Comune in vista dell'evento va comunque avanti nell'organizzazione, e proprio in questi giorni ha disposto una serie di modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione e del tradizionale mercato cittadino, che per l'occasione da piazza Falcone sarà trasferito in viale Macallè, via Friuli e nell'area di piazza Adua.

I provvedimenti sono contenuti in un'ordinanza che prevede l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree interessate dal mercato. In viale Macallè, nel tratto compreso tra via Rosmini e piazza Adua, il divieto entrerà in vigore dalle 22 di venerdì 26 giugno e resterà valido fino alle 2 del mattino di domenica 28 giugno, o comunque fino al termine delle necessità organizzative. In via Friuli e nell'area di parcheggio di piazza Adua compresa tra la rotatoria e la stessa via Friuli, il divieto sarà invece attivo dalle 6 alle 18 di sabato 27 giugno.

Previste anche limitazioni alla circolazione. Il transito dei veicoli sarà vietato in via Friuli e nell'area interessata di piazza Adua dalle 7 alle 18 di sabato 27 giugno. In viale Macallè, invece, la chiusura scatterà alle 7 del mattino del 27 giugno e proseguirà fino alle 2 del giorno successivo, salvo eventuali proroghe legate alle esigenze della manifestazione.

L'amministrazione comunale invita residenti, commercianti e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea che verrà posizionata dall'Ufficio Tecnico e a programmare per tempo gli spostamenti, tenendo conto delle modifiche alla viabilità che interesseranno una delle principali direttrici cittadine.