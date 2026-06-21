Da Palazzo Facchi a Brescia a Biella: Luciano Mancuso inaugura uno spazio creativo in città FOTO

Un successo strepitoso, andato ben oltre ogni più rosea aspettativa. Si è conclusa, il 18 giugno 2026, con uno straordinario riscontro di pubblico, giornalisti e fotografi la mostra personale dell'artista Luciano Mancuso, ospitata nella prestigiosa cornice di Palazzo Facchi a Brescia.

L'evento si è svolto all'interno del rinomato Premio Piazza Europea – presieduto da Cristian Raggi –, il prestigioso appuntamento che conferisce riconoscimenti ai giornalisti per il loro fondamentale contributo all'informazione nazionale. In questo contesto di altissimo profilo, Mancuso ha letteralmente conquistato i presenti con un percorso espositivo emozionante, che lo sta rapidamente consacrando come uno degli artisti di spicco nel panorama artistico nazionale. Il pubblico ha potuto ammirare i capolavori dell'artista ispirati alla drammaticità e alla luce del Caravaggio, insieme ad alcune opere chiave del suo percorso creativo. Tra queste, ha suscitato grandissimo interesse la prima scultura in assoluto presentata dall'artista, dal titolo "Essence of David", affiancata da una personale e intensa raffigurazione del Ratto di Proserpina del Bernini. Non sono mancati i richiami alla cultura contemporanea, con i suoi celebri omaggi alle icone del rock e a Marilyn Monroe, celebrata proprio in occasione del centenario della sua nascita. Il successo di Brescia fa da perfetto trampolino di lancio per un nuovo e ambizioso capitolo. Luciano Mancuso è infatti felice di annunciare l'apertura del suo nuovo spazio creativo a Biella, in via Mazzini 4.

Il vernissage ufficiale d'inaugurazione si terrà il prossimo 5 settembre, alla ripresa della stagione autunnale. Tuttavia, in considerazione del periodo estivo e per venire incontro alle numerose richieste, l'artista ha deciso di aprire le porte in anteprima.

Chiunque desideri iniziare ad apprezzare le opere, scoprire la nuova galleria in esclusiva e respirare l'arte di Mancuso prima dell'apertura ufficiale, potrà farlo fin da ora.

Per garantire un'esperienza personalizzata, durante i mesi estivi l'accesso alla galleria avverrà su appuntamento, contattando direttamente l'artista via WhatsApp, email o attraverso i suoi canali social.

Per informazioni, per richiedere un appuntamento in anteprima presso la galleria di Biella