Il Biella Forum chiama: 5000 posti da colorare di verdenero per spingere la L84 Torino verso lo Scudetto

La prima volta non si scorda mai: così sarà per la L84 Torino e così sarà per la città di Biella. Gara Uno della finale Scudetto del futsal italiano sarà una doppia première, che darà vita a un connubio nato per inseguire un sogno Tricolore.

La vittoria in semifinale contro il Napoli Futsal ha sancito l'accesso all'ultimo atto della stagione per la L84: a vedersela con i verdeneri ci saranno i bi-Campioni d'Italia in carica della Covei Meta Catania Bricocity. Sarà battaglia vera: un solo punto ha separato le due squadre in regular season, mentre gli scontri diretti hanno visto le due formazioni dividersi equamente la posta in palio.

Dunque il destino della L84 è tutto da scrivere e i verdeneri lo faranno un pallone alla volta, uno scatto alla volta, giocata dopo giocata, contrasto dopo contrasto, mettendo sul campo tutto il cuore di un club che ha lottato dal primo all'ultimo secondo.

Il sogno Scudetto inizia al Biella Forum, giovedì 25 giugno alle 20:30, con le telecamere di Sky Sport pronte a immortalare l'atto più importante dell'anno del futsal italiano. Per accogliere al meglio tutto il tifo verdenero, gli appassionati biellesi e piemontesi, l'ingresso alla partita sarà gratuito: 5mila posti per un sogno!

Queste le parole del patron Bonaria in vista di Gara Uno: "Desideriamo ringraziare il Comune di Biella per averci aperto le porte del Biella Forum, il palcoscenico che ospiterà la partita più importante della storia della L84. Davanti a noi c'è l'ultimo atto di una stagione straordinaria: la prima finale Scudetto della nostra storia, un traguardo che abbiamo conquistato insieme e che ci giocheremo fino all'ultimo secondo. Per questo vogliamo vedere il palazzetto riempirsi dei nostri colori, cantare con le nostre voci, sentire l'entusiasmo e la passione di tutta la famiglia L84. È il momento di esserci. Per chi ci segue da sempre, per chi ha condiviso il nostro percorso in questi anni, per chi ha esultato, sofferto e gioito insieme a noi: questa finale appartiene a tutti. Abbiamo bisogno dell'energia della nostra gente, di un'atmosfera capace di spingere ogni pallone, ogni corsa, ogni azione. Vogliamo trasformare il Biella Forum in una casa verdenera, in una bolgia di passione e orgoglio che accompagni la squadra fino al suono della sirena. Biella è pronta ad accoglierci, noi siamo pronti a dare tutto. Adesso tocca alla nostra gente: riempiamo il palazzetto, facciamo sentire la nostra voce e viviamo insieme una serata che può entrare per sempre nella storia della L84."

Queste le parole di Giacomo Moscarola, assessore allo sport del Comune di Biella: "Accogliamo con grande soddisfazione la scelta della società L84 Torino di disputare al Biella Forum Gara Uno della finale Scudetto del campionato italiano di futsal contro la Meta Catania. Si tratta di un evento sportivo di assoluto prestigio nazionale che porterà a Biella i riflettori del futsal italiano e che conferma ancora una volta la qualità delle nostre strutture sportive e la capacità della città di ospitare appuntamenti di alto livello. Invito tutti i biellesi, gli appassionati di sport e le famiglie a partecipare numerosi a questa straordinaria serata. Non capita spesso di poter assistere dal vivo a una finale Scudetto: sarà un’occasione unica per vivere le emozioni di una grande sfida, sostenere gli atleti in campo e mostrare il calore e l’ospitalità della nostra comunità. Biella è pronta ad accogliere questo importante appuntamento e a trasformare il Biella Forum in una grande festa dello sport".