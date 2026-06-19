Gino BMW Biella consegna una nuova automedica alla Croce Verde Biellese FOTO

Giovedì 18 giugno, presso la sede della concessionaria Gino BMW di Biella, è stata consegnata alla Croce Verde Biellese una nuova automedica su base BMW X1, destinata a supportare le attività dell’associazione sul territorio.

Il veicolo, voluto dalla Croce Verde Biellese, sarà impiegato per servizi di trasporto degenza e primo soccorso. L’automedica è stata equipaggiata con dotazioni specifiche per garantire efficienza e sicurezza durante gli interventi: lampeggianti, luci supplementari per le attività in orario notturno, borsa frigo per il trasporto di sangue, bombola per l’ossigeno e una speciale carrozzina pensata per agevolare la movimentazione di persone con ridotta mobilità.

Alla consegna erano presenti il rappresentante dell’associazione, Massimiliano Clerico, e Andrea Peraldo, venditore della concessionaria Gino BMW di Biella.

Gino Auto Srl è molto soddisfatta di aver potuto contribuire all’allestimento di un mezzo così importante e prestigioso, destinato a svolgere un ruolo concreto a favore della comunità biellese.

La consegna della vettura, documentata anche dalle immagini realizzate presso la concessionaria, rappresenta un momento significativo di collaborazione tra realtà del territorio e mondo del volontariato, con l’obiettivo comune di rafforzare i servizi di assistenza e soccorso, a disposizione dei cittadini.