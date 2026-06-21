Palazzo Ferrero, due candidature per la gestione

Prosegue l’iter avviato dal Comune di Biella per individuare il soggetto che gestirà Palazzo Ferrero attraverso una procedura di co-progettazione con gli enti del Terzo Settore.

Alla scadenza dell’avviso pubblico, fissata al 18 giugno, sono pervenute due candidature: quella della Fondazione Accademia Perosi ETS e quella dell’Associazione Intorno al Castello APS.

Con una determinazione dirigenziale firmata il 19 giugno, l’amministrazione comunale ha quindi nominato la commissione incaricata di esaminare le proposte e valutare il progetto che guiderà la futura gestione dello storico immobile del Piazzo.

La procedura era stata avviata dalla Giunta comunale lo scorso aprile con l’obiettivo di coinvolgere gli enti del Terzo Settore nella definizione delle attività culturali e delle iniziative da sviluppare a Palazzo Ferrero, oltre che nell’affidamento della gestione della struttura. Il Comune ha previsto di mettere a disposizione l’edificio attraverso un comodato d’uso gratuito per l’intera durata dell’affidamento.

Come si legge nella determina comunale, la commissione sarà presieduta da Roberto Brogi, dirigente del Settore Servizi alla Collettività, Cultura ed Eventi del Comune di Biella. Ne fanno parte anche Anna Bosazza, responsabile del procedimento e funzionaria del Servizio Turismo e Cultura, e Roberta Gallo, funzionaria dello stesso servizio. Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da Giulia Magliola.