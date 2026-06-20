“Fotografare la musica” a Magnano: due giorni tra immagini, arte e giovani talenti

Due giornate dedicate al rapporto tra fotografia, musica e linguaggi artistici contemporanei. Si intitola “Fotografare la musica” l’iniziativa in programma sabato 20 e domenica 21 giugno, con appuntamenti tra la Chiesa di Santa Marta e la Casa parrocchiale di Magnano.

Il primo incontro si terrà sabato 20 giugno, nella Chiesa di Santa Marta. Alle 16 Angela Madesani racconterà l’esperienza di Silvia Lelli, per anni, insieme al marito Roberto Masotti, fotografa ufficiale del Teatro alla Scala di Milano. Un’occasione per ripercorrere un lavoro capace di unire immagine, scena e musica attraverso lo sguardo di due professionisti che hanno documentato da vicino il mondo dello spettacolo.

Alle 17, sempre nella Chiesa di Santa Marta, Luca Fiore e Giovanni Frangi incontreranno quattro giovani artisti: Sofia Bersanelli, Alberto Messina, Lucrezia Mora e Rinkaku. Il confronto sarà dedicato ai loro percorsi e ai progetti sviluppati nell’ambito dell’iniziativa.

Domenica 21 giugno, la Casa parrocchiale ospiterà la mostra dei progetti realizzati da Sofia Bersanelli, Alberto Messina, Lucrezia Mora e Rinkaku. L’esposizione sarà visitabile dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio e il sostegno degli enti indicati nel materiale di presentazione dell’evento.