Biella, attenzione alla viabilità in via Cavour

Attenzione a come cambia la viabilità a Biella: da lunedì 29 giugno (ore 8.00) a venerdì 7 agosto 2026 (ore 18.00) sarà chiuso al traffico il tratto di via Cavour tra via Ramella Germanin e viale Cesare Battisti per urgenti lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria a cura di Cordar.

Nello stesso tratto sarà in vigore anche il divieto di sosta con rimozione forzata.

Vista la presenza del cantiere si invitano cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a utilizzare i percorsi alternativi.