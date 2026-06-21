Estate, gli orari delle biblioteche di Biella

In vista dell'estate le biblioteche Biblioteche Comunali di Biella per il periodo luglio–agosto 2026 osserveranno orari differenti.
Biblioteca Sezione Ragazzi “Rosalia Aglietta Anderi”
Dal mercoledì 1 luglio al sabato 2 agosto la Biblioteca Sezione Ragazzi “Rosalia Aglietta Anderi” osserverà il seguente orario estivo:
- lunedì, martedì, giovedì e venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 15.00
- mercoledì: dalle ore 14.00 alle ore 18.30
- sabato: dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Biblioteca Civica “Alfredo Frassati”
La Biblioteca Civica “Alfredo Frassati” manterrà invece invariato il consueto orario di apertura per tutto il periodo estivo, fatta eccezione per eventuali giornate di chiusura nel mese di agosto.
Chiusura estiva per inventario e riordino
Le Biblioteche Comunali resteranno chiuse per le consuete operazioni di inventario e riordino da lunedì 3 agosto a domenica 30 agosto 2026.
La riapertura è prevista per lunedì 31 agosto 2026, con ripristino del consueto orario di apertura al pubblico.